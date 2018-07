London. Tilbage i 1970'erne og 1980'erne var der godt med rødt på tøjet hos Wimbledon-legenderne Björn Borg og John McEnroe.

Det konstaterer den ottedobbelte Wimbledon-mester Roger Federer, som mener, at turneringens dresscode er for striks.

Traditionen tro må der kun spilles helt i hvidt i den britiske grand slam-turnering på græs, men den 36-årige schweizer savner lidt kulør på tøjet, selv om han respekterer traditionerne.

- Det er sjovt, at det er anderledes her, men det ville være rart med lidt farve. Lad os være ærlige, siger Federer ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg forstår, at traditionerne er, som de er. Jeg ved, at Phil Brook, Wimbledons formand, er striks og går ind for traditionerne helt tilbage fra 1950'erne og 1960'erne.

- Det forstår jeg. Men i gamle dage gik Borg og McEnroe ud på banen i røde outfits. Jeg siger ikke, at det skal ske igen. Men måske ville det være rart at mixe det lidt op, siger Federer.

Netop Federers tøj har været meget omtalt ved Wimbledon i år. Efter at have haft Nike som tøjsponsor i hele sin karriere har Federer skiftet over til det japanske mærke Uniqlo.

Tilbage i 2013 kom Federer i tøjproblemer, fordi hans sko på det tidspunkt havde en orange sål.

I 2007 var det franske Tatiana Golovin, der skabte overskrifter. Hun havde røde shorts på under sin hvide tenniskjole. Hun fik lov til at spille videre, fordi shortsene var kortere end kjolen.

Efter kampen var Golovin til pressemøde. Hun fik 15 spørgsmål, hvoraf 10 af dem handlede om de røde shorts.

Den femdobbelte Wimbledon-mester Venus Williams måtte sidste år skifte sports-bh under en regnafbrydelse. Årsag: Den var lyserød.

Også den canadiske spiller Eugenie Bouchard har været i bh-problemer. For tre år siden havde hun en sort sports-bh på under sin hvide top.

Wimbledons tøjpoliti har også været i aktion i år. Det oplevede den australske spiller John Millman i forbindelse med sin kamp mod Milos Raonic.

Australierens boksershorts var for kulørte. Spillerens far måtte derfor løbe hen til den nærmeste butik for at finde en hvid model.

Den syvdobbelte mester Serena Williams er til gengæld fan af den hvide dresscode.

- Jeg elsker den, siger Serena Williams.

Traditionen tro er der hviledag i Wimbledon den første søndag.

Mandag indledes ottendedelsfinalerne. Her skal Frederik Løchte Nielsen og doublemakkeren Joe Salisbury i aktion. Også Clara Tauson skal i aktion, når hun træder ind i første runde hos juniorerne.

/ritzau/