Stefanos Tsitsipas er i semifinalen i Australian Open som den yngste grand slam-semifinalist i mere end ti år.

Tungen kan slå knuder, når den skal udtale efternavnet de første gange. Men man kan lige så godt lære det, for Stefanos Tsitsipas er for alvor ved at sparke døren ind til verdenstoppen i tennis med intentionen om at blive der længe.

Natten til tirsdag dansk tid blev den 20-årige græker således den yngste grand slam-semifinalist hos herrerne i over ti år, da han slog Roberto Bautista-Agut i kvartfinalen i Australian Open.

I kampen forinden slog Tsitsipas ikonet Roger Federer, der ser sin overmand som en stjerne i svøb.

- Jeg ser ham helt oppe i toppen. I meget lang tid, siger Federer.

Tsitsipas blev i 2018 ofte nævnt som en del af det kommende generationsskifte, der skal vælte "Big Four" med Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal og Andy Murray fra tronen, og han sluttede året med at levere symbolet på det.

Tsitsipas, der inden Australian Open lå nummer 15 i verden, vandt nemlig The Next Gen ATP Finals, som er sæsonfinalen for spillere på 21 år og derunder.

Kort inden blev han i Stockholm den første græske vinder af en ATP-turnering, og tidligere på året tabte han to finaler til Rafael Nadal i Toronto og Barcelona.

- Jeg har altid troet, at det ville tage mig længere tid at komme hertil. Men jeg har arbejdet hårdt for det, så det kommer ikke som en overraskelse for mig, siger Stefanos Tsitsipas.

Med sine 193 centimeter har han blandt andet en naturlig force i sine server, og han er kendt for sin aggressivitet fra baglinjen med sin stærke for- og baghånd.

Hans udfordring har været tendensen til at oversatse, men den mentale del er i stærk fremgang, pointerer hans far og træner, Apostolos Tsitsipas, der ligesom moren har en fortid som tennisspiller.

- Stefanos er i fuld gang med at få et stærkt mindset, hvilket har været meget medvirkende til hans store sejre hidtil, siger Apostolos Tsitsipas.

Den stærke mentalitet kom til udtryk mod Federer, hvor Stefanos Tsitsipas afværgede samtlige 12 breakbolde og vandt 6-7, 7-6, 7-5, 7-6.

I torsdagens semifinale venter så endnu en gang Rafael Nadal.

