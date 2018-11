Roger Federer er videre til semifinalen i sæsonfinalen i tennis efter sejr i to sæt over Kevin Anderson.

Sydafrikanske Kevin Anderson havde vundet to kampe uden at afgive et eneste sæt inden torsdagens opgør mod Roger Federer ved sæsonfinalen i tennis.

Federer endte dog som for stor en mundfuld for Anderson. Schweizeren vandt 6-4, 6-3 og er dermed klar til semifinalen.

Anderson var allerede klar til semifinalen inden opgøret. Det stod klart tidligere på torsdagen, da østrigske Dominic Thiem havde slået japaneren Kei Nishikori med 6-1, 6-4.

Til gengæld kunne Anderson have taget førstepladsen i gruppen, men det lykkedes ikke med nederlaget i to sæt til Federer.

I den første kamp i turneringen tabte Federer overraskende til Nishikori, og derfor har han været presset indtil torsdagens sidste gruppekamp.

- Jeg er meget glad, efter at jeg fik en svær start i turneringen mod Kei. Måske var det nemmere for mig at spille med ryggen mod muren.

- Det har været en sjov gruppe at være med i med mange forskellige typer, siger Federer i et interview på banen.

Med sejren snuppede Federer førstepladsen i gruppen og kan se frem til en på papiret nemmere modstander i semifinalen.

Det er 15. gang i karrieren, at Federer er nået frem til semifinalen i sæsonfinalen. Han har vundet turneringen seks gange.

/ritzau/