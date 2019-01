For andet år i træk er Roger Federer og Schweiz klar til finalen i tennisturneringen Hopman Cup.

Tennisstjernen Roger Federer er sammen med resten af det schweiziske hold klar til finalen ved landsholdsturneringen Hopman Cup i australske Perth.

Det står klart, efter at Federer torsdag bookede finalebilletten med en sejr over græske Stefanos Tsitsipas i to sæt med cifrene 7-6, 7-6.

Herresinglen var den første af tre kampe mellem Schweiz og Grækenland torsdag, men grækerne kan med nederlaget ikke nå at indhente schweizerne.

Schweiz skal i lørdagens finale enten møde de australske værter eller Tyskland. De to nationer står over for hinanden fredag.

Roger Federer havde i sine to første singlekampe ved Hopman Cup kun tabt syv partier, men Stefanos Tsitsipas formåede at presse schweizeren.

Der skulle derfor tiebreak til for at afgøre begge sæt.

Senere torsdag mødte Maria Sakkari og Belinda Bencic hinanden i damesingle. Her vandt græske Sakkari i to sæt med cifrene 6-3, 6-4, men det ændrer altså ikke på, at Schweiz går i finalen.

Torsdagens sidste kamp mellem Schweiz og Grækenland er en mixeddouble, hvor Federer og Bencic møder Tsitsipas og Sakkari.

Schweiz vandt Hopman Cup i 2018. En sejr, som Roger Federer fulgte op på ved at vinde Australian Open.

/ritzau/