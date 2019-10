Roger Federer vinder i sin kamp nummer 1500 i karrieren over Peter Gojowczyk i Swiss Indoors i Basel.

Roger Federer er indehaver af et utal af tennisrekorder og har rundet mange milepæle, og mandag rundede han endnu én.

Således var det Federers kamp nummer 1500 i karrieren, da han mandag besejrede tyske Peter Gojowczyk i første runde af Swiss Indoors i Basel.

Det skete med cifrene 6-2, 6-1.

Federer mangler dog stadig et stykke for at nå rekorden for flest spillede kampe. Amerikaneren Jimmy Connors nåede i sin tid 1556 kampe, hvoraf han vandt 1274. Federer har vundet 1232 af sine 1500 kampe.

Den 38-årige Federer jagter sin tiende titel i ATP-turneringen i Basel. Siden 2006 har han været i finalen i alle år undtagen i 2016, da han ikke deltog.

Ud af 12 finaler har schweizeren vundet ni af dem. I 2009 tabte han til Novak Djokovic, og både i 2012 og 2013 tabte han til Juan Martin del Potro.

Mandag havde Federer ingen problemer med at slå kvalifikationsspilleren Gojowczyk. Sidstnævnte holdt serv til 1-1 i første sæt, men derfra var det ren schweizisk opvisning. På bare 54 minutter sikrede Federer sejren.

Den topseedede, Federer, er seedet til at skulle møde tyskeren Alexander Zverev i finalen.

