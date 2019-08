Grand slam-rekordholder Federer afviser, at han selv kan bestemme tidspunktet for sine kampe under US Open.

Den schweiziske tennisstjerne og femdobbelte vinder af US Open, Roger Federer, er mere end træt af at høre konkurrenter antyde, at han på grund af sin status i sporten får særbehandling med hensyn til sine kamptidspunkter.

- Jeg har hørt det her pis for mange nu. Jeg er dødtræt af (påstande om), at det tilsyneladende er mig, der bestemmer. Det gør tv-stationerne og turneringsarrangørerne, siger Federer.

Reaktionen kommer, efter at Dan Evans fra Storbritannien efter sit nederlag til Federer fredag antydede, at schweizeren havde bedt om at spille kampen tidligt på dagen.

Den 38-årige Federer har 20 gange vundet en grand slam-turnering. Det er rekord hos herrerne.

