Tennys Sandgren havde syv matchbolde mod Roger Federer, men blev alligevel besejret i kvartfinalen.

Den schweiziske tennisstjerne Roger Federer har vundet Australian Open seks gange, og håbet om en syvende titel i 2020 lever endnu.

38-årige Federer var ellers i gevaldige problemer i kvartfinalen mod amerikaneren Tennys Sandgren tirsdag morgen dansk tid.

Sandgren havde syv matchbolde, men Federer reddede dem alle og vandt 6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3.

Der kan vente et brag af en semifinale mellem to af verdens tre bedste spillere, hvis Novak Djokovic formår at besejre Milos Raonic senere tirsdag.

I første omgang skulle storfavoritten Federer selv besejre Sandgren, som han ikke tidligere havde stået over for på en tennisbane.

Selv om den 28-årige amerikaner blot er nummer 100 på verdensranglisten, har han for vane at gøre det godt i Australian Open. Han nåede kvartfinalen i 2018 og strandede altså samme sted i år.

Federer kom planmæssigt fra start, da han brød sin amerikanske modstander til 4-2 i første sæt og lukkede det på første sætbold.

Men Sandgren er tilsyneladende ikke typen, der lader sig ryste. Han åbnede andet sæt ved at snuppe de første tre partier på overlegen vis og afgav ikke en eneste breakbold, før andet sæt var afgjort.

Sandgren, der blot har en enkelt ATP-titel på cv'et i single, fortsatte stilen og tog tredje sæt, før et sandt drama udspillede sig i fjerde.

Federer kæmpede for at leve op til favoritværdigheden, men det var op ad bakke mod Sandgren, der blev ved med at sætte schweizeren under pres.

Foran 5-4 spillede amerikaneren sig frem til tre matchbolde, men Federer bevarede roen og servede sig på 5-5.

Lidt senere i tiebreaken så det igen sort ud for Federer, da Sandgren sled sig frem til fire nye matchbolde, men Federer hev storspillet frem hver gang.

I stedet slog han selv til, da han fik chancen, og så skulle kampen i femte sæt.

Efter de syv misbrugte matchbolde havde Sandgren mistet en anelse gnist, og samtidig spillede en Federer fuld af selvtillid helt ud til linjerne.

Federer lukkede sættet uden de store problemer og blev klar til semifinalen.

/ritzau/