Roger Federer er klar til kvartfinalen i ATP-turneringen i Madrid efter en kneben sejr over Gaël Monfils.

Den schweiziske tennisstjerne Roger Federer rundede en imponerende milepæl, da han torsdag spillede sig videre til kvartfinalen i ATP-turneringen i Madrid.

Her slog Federer franske Gaël Monfils i tre sæt med cifrene 6-0, 4-6, 7-6, hvilket var schweizerens sejr nummer 1200 i karrieren.

Federer, der ligger nummer tre på verdensranglisten, var dog presset til det yderste mod Monfils. Schweizeren overlevede således to franske matchbolde, inden kvartfinalebilletten kom i hus.

Roger Federer skal i kampen om en plads i semifinalen i den spanske turnering møde østrigske Dominic Thiem.

Hvis det lykkes Federer at slå Thiem, kan verdensetteren Novak Djokovic vente i semifinalen. Serberen spillede sig tidligere torsdag i kvartfinalen ved at slå franske Jeremy Chardy i to sæt.

ATP-turneringen i Madrid markerer 37-årige Federers første grusturnering i tre år.

/ritzau/