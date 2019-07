Tennissportens to største rivaler gennem de seneste 15 år brager sammen i herrernes semifinale.

Tennisstjernen Roger Federer rundede onsdag en milepæl på vejen mod et stormøde med Rafael Nadal i semifinalen ved Wimbledon.

Med en sejr over japanske Kei Nishikori nåede schweizeren op på 100 sejre gennem karrieren i græsturneringen syd for London.

Den tredjeseedede Federer tabte første sæt, men vandt opgøret med 4-6, 6-1, 6-4 og 6-4 over Nishikori.

I semifinalen møder han sin mangeårige rival, spanieren Rafael Nadal, der kort efter Federers avancement slog amerikaneren Sam Querrey i tre sæt - 7-5, 6-5 og x-x.

Gennem nu 15 år har de to kommende semifinalemodstandere haft en intens rivalisering i verdenstoppen, hvor duoen i lange perioder har været nummer på ranglisten.

Federer og Nadal mødte hinanden for første gang i 2004 i Miami, året efter at den i dag 37-årige Federer havde vundet Wimbledon for første gang.

Den dengang blot 17-årige Nadal slog ganske overraskende schweizeren, der var nummer et på verdensranglisten.

De to spillere har mødt hinanden 39 gange i løbet af årene med 24 sejre til Nadal og 15 til Federer.

Den 37-årige schweizer har til gengæld klaret sig bedre end den fire år yngre Nadal ved Wimbledon, hvor han otte gange har vundet turneringen. Rafael Nadal er to gange gået hele vejen.

Sidste års vinder, verdensetteren Novak Djokovic, spillede sig tidligere onsdag i semifinalen og skal kæmpe mod Roberto Bautista Agut fra Spanien om en plads i søndagens finale.

/ritzau/