Med cifrene 6-4, 6-3 ved gruppekampen i ATP Finals vandt Roger Federer over Novak Djokovic.

Det schweiziske tennisfænomen Roger Fereder var jublende glad, da det for første gang i fire år lykkedes ham at slå den serbiske rival Novak Djokovic.

- Jeg fik det, jeg forventede, og det var en fantastisk følelse i slutningen af kampen. Det kunne man også se på min reaktion, siger Federer efter kampen.

Med cifrene 6-4, 6-3 ved gruppekampen i ATP Finals torsdag var kampen langt fra den drabelig dyst over fem sæt, som de to tennislegender serverede for tilskuerne ved Wimbledon-finalen i sommer.

- Jeg følte fra start, at jeg havde en god rytme ved baglinjen og på serven.

- Jeg vidste, at han ville være i problemer, hvis han ikke spillede fantastisk tennis, sagde 38-årige Federer efter kampen.

Den seks år yngre serber kunne blot lette på hatten for schweizeren, som han spillede mod første gang for 13 år siden.

- Han var den bedste spiller på alle områder.

- Jeg har den dybeste beundring for ham. Det, han stadig viser på banen, er fænomenalt, siger 32-årige Djokovic efter nederlaget.

Med sejren er Roger Federer videre til semifinalen ved sæsonfinalen. Det samme er østrigske Dominic Thiem, der tidligere i turneringen slog Federer.

/ritzau/Reuters