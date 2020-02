Kontroversen mellem tennisspilleren Roger Federer og den svenske klimaaktivist Greta Thunberg fortsætter.

I forbindelse med sin opvisningskamp i weekenden mod Rafael Nadal i Sydafrika, har Roger Federer haft en snak med det schweiziske dagblad Tages Anzeiger om sagen.

Og her tør det nok siges, at han tager bladet for munden. Blandt andet føler han, at hans popularitet har en tendes til at blive udnyttet.

»Jeg bliver undertiden misbrugt til visse formål,« citeres Roger Federer blandt andet for at sige.

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg har kritiseret Roger Federer. Foto: CRISTINA QUICLER Vis mere Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg har kritiseret Roger Federer. Foto: CRISTINA QUICLER

Roger Federer siger i interviewet at han 'er nået til et punkt, hvor han er nødt til grundigt at tænke over, hvad han laver'.

»Men jeg må også være i stand til at overse kritik. Jeg kan ikke være overalt, og jeg kan ikke involvere mig i alt. Jeg er også en far og tennisspiller,« siger Roger Federer.

Han blev i januar kritiseret af Greta Thunberg for at være såkaldt ambassadør for den schweiziske bank Credit Suisse.

Det fik den 17-årige svensker til at tweete følgende opslag:

Since 2016 @CreditSuisse has provided $57 BILLION to companies looking for new fossil fuel deposits - something that is utterly incompatible with #ClimateAction @RogerFederer do you endorse this? #RogerWakeUpNow pic.twitter.com/ED1fIvb4Cr — 350.org Europe (@350Europe) January 8, 2020

'Siden 2016 har Credit Suisse givet 57 milliarder dollar til virksomheder, der er på udkig efter nye fossile brændstoffer – noget, der er fuldstændig uforeneligt med #ClimateAction. Roger Federer, støtter du det her?' efterfulgt af et hashtag med ordene 'vågn op, Federer'.

38-årige Roger Federer, der aktuelt ligger nummer tre på verdensranglisten i herresingle, reagerede straks efter.

»Jeg tager truslen om klimaforandringer meget alvorligt, og især når min familie og jeg ankommer til Australien midt i de ødelæggende brande. Som far til fire små børn og en inderlig tilhænger af universel uddannelse har jeg stor respekt og beundring for ungdommens klimabevægelse, og jeg er taknemmelig for, at de unge klimaaktivister presser os alle til at være opmærksom på vores opførsel og handle på innovative løsninger,« sagde han ifølge The Telegraph og fortsatte:

»Vi skylder dem og os selv at lytte. Jeg sætter pris på påmindelser som privatperson, som en atlet og som en iværksætter, og jeg er forpligtet til at bruge min privilegerede position til at gå i dialog omkring vigtige emner med mine sponsorer.«