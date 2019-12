»Jeg havde lidt af et sammenbrud. Det ville ikke være den drømmekamp, som det skulle have været, og jeg kunne bare mærke alt faldt fra hinanden til sidst.«

Sådan siger den schweiziske verdensstjerne Roger Federer.

Den 38-årige tennisspiller viser en hidtil uset side af sig selv i ESPNs dokumentar 'Roger Federer: Everywhere is Home,' hvor han bliver fulgt af et kamerahold under en turné i Mexico og Sydamerika.

Under rejsen gjorde én oplevelse nemlig meget stærkt indtryk på Federer. Det skete i Colombia.

Da jeg kom tilbage til omklædningsrummet, var jeg følelsesmæssigt ødelagt. Roger Federer

På grund af uroligheder og demonstrationer i landet udstedte den colombianske regering et udgangsforbud lige op til kampen, som Federer planmæssigt skulle spille mod tyske Alexander Zverev.

Selvom der allerede var en del mennesker til stede på Movistar Arena i hovedstaden Bogota, blev kampen aflyst. Spillerne var endda gået på banen.

Efter de to spillere var sendt tilbage til omklædningsrummet, udspillede der sig en usædvanlig scene.

Her brød Federer ud i tårer, og han blev krammet og trøstet af dagens modstander.

Alexander Zverev og Roger Federer inden deres rekordkamp i Mexico City. Foto: CLAUDIO CRUZ

»Vi varmede op og havde det fedt på banen, men så blev det hele en smule vildt,« husker Federer.

»Jeg tænkte over, hvad det bedste scenario mon var? Fordi folk skulle hjem og være i sikkerhed, og det var dér, det gik op for mig, at vi ikke skulle spille. Det var for meget stress og pres for alle (...) Da jeg kom tilbage til omklædningsrummet, var jeg følelsesmæssigt ødelagt.«

Undervejs på turnéen nåede Roger Federer og Alexander Zverev dog at samle rekordmange mennesker til en tenniskamp.

Det skete i Mexico City, hvor hele 42.517 tilskuere troppede op for at se de to herrer duellere.