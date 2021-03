Roger Federer vender i næste uge tilbage til toptennis i Qatar efter to knæoperationer og et års skadespause.

Den schweiziske tennislegende Roger Federer kan næste ikke vente med at komme på banen igen efter mere end et år på sidelinjen.

Det siger han fredag forud for sin deltagelse i næste uges WTA-turnering Qatar Open.

Den 39-årige schweizer har på grund af to knæoperationer ikke deltaget i en turnering, siden han i januar sidste år røg ud i semifinalen af Australian Open til Novak Djokovic.

- Jeg vil gerne takke alle de mennesker, der har gjort det her muligt.

- Det har været en lang og svær vej, og jeg er ikke ved målstregen endnu, men jeg føler, at jeg er et godt sted.

- Jeg har trænet rigtig godt, og jeg glæder mig helt vildt. Jeg er et godt sted og gør hele tiden fremskridt, siger Federer i en videomeddelelse delt på Twitter.

Federer, der glider ud af verdensranglistens top fem i næste uge, vil formentlig være ekstra motiveret til turneringen i Doha.

Når spillerne går på banen mandag vil verdensetteren Novak Djokovic nemlig have overhalet Federers rekord for flest uger på verdensranglistens førsteplads med 310.

Efter turneringen i Doha deltager Roger Federer muligvis også i WTA-turneringen Dubai Tennis Championship.

Den 20-foldige grand slam-vinder har tidligere meldt ud, at han også planlægger at deltage i flere grusturneringer i Europa forud for French Open i maj.

/ritzau/AFP