Det schweiziske makkerpar Roger Federer og Belinda Bencic kan noget særligt i tennisturneringen Hopman Cup i australske Perth, hvor lande dyster mod hinanden.

I lørdagens finale mod Tyskland vandt Federer og Bencic den afgørende doublekamp over Alexander Zverev og Angelique Kerber med cifrene 4-0, 1-4, 4-3.

I tredje og afgørende sæt skulle det afgøres i tiebreak, og her var Federer og Bencic skarpest i nogle yderst underholdende dueller mellem de fire topspillere.

Med sejren på 2-1 i kampe forsvarede Schweiz dermed sidste års Hopman Cup-titel.

Og det skete efter præcis samme drejebog som i sidste års finale mellem de to tennisnationer.

I de to singlekampe, der blev spillet tidligere lørdag, havde Tyskland og Schweiz vundet en kamp hver.

Federer indledte finaledysten over tre kampe med at vinde 6-4, 6-2 over Zverev. Det bragte Schweiz foran med 1-0 i kampe. Det var også tilfældet i 2018.

Kerber fulgte dernæst op med en sejr over Bencic på 6-4, 7-6. Dermed udlignede Tyskland til 1-1 i kampe. Igen var det også scenariet sidste år.

Federer har nu vundet Hopman Cup tre gange som spiller, da han også tidligere i karrieren vandt med makkeren Martina Hingis. Det skete i 2001.

Dermed er Federer den eneste spiller, som har vundet turneringen tre gange.

/ritzau/