Roger Federer kom under pres, men formåede at holde hovedet koldt og vinde i tre sæt over briten Daniel Evans.

Den schweiziske tennisspiller Roger Federer er videre til tredje runde af Australian Open.

Men den forsvarende mester kom onsdag morgen dansk tid på en hård prøve i turneringens anden runde, og det tog 2 timer og 33 minutter, inden sejren kom i hus i tre sæt.

Imponerende spil fra britiske Daniel Evans pressede Federer, og den 37-årige schweizer måtte ud i tiebreak i både første og andet sæt.

Men den rutinerede Federer var alligevel for stor en mundfuld for 28-årige Evans, der fik brudt sin serv en enkelt gang i tredje sæt, og dermed tabte kampen med cifrene 6-7, 6-7, 3-6.

- Jeg troede, at jeg kunne trække fra ham midtvejs i andet sæt, men det kunne jeg ikke til hans fortjeneste. Han spillede godt, sagde Federer efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Federer møder i tredje runde enten franske Gaël Monfils eller Taylor Fritz fra USA.

Også den sjetteseedet Marin Celic er videre til tredje runde. Kroaten måtte dog afgive et sæt, da han besejrede amerikanske Mackenzie McDonald fra USA med cifrene 7-5, 6-7, 6-4, 6-4.

/ritzau/