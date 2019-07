Det mindede om 2008-finalen, da Roger Federer søndag tabte Wimbledon-finalen til Novak Djokovic.

Roger Federer er ikke bare en stor vinder, men også kendt for at være en stor taber, når det sker. Således også efter en af de største Wimbledon-finaledramaer nogensinde.

Søndag havde han to matchbolde i egen serv i femte sæt, men endte med at tabe femtimersforestillingen til Novak Djokovic med 6-7, 6-1, 6-7, 6-4, 12-13. Han mødte dog til pressemøde i vanlig fattet stil.

- Det gør ondt, når man har servet for sejren og haft to matchbolde. Jeg må forsøge at glemme det og ikke blive deprimeret og tage de positive ting med videre, som i 2008, siger Roger Federer.

Han hentyder til finalen samme sted for 11 år siden, som han tabte til Rafael Nadal ligeledes efter et drama i fem sæt.

Dengang varede kampen 4 timer og 48 minutter. Søndag blev finalerekorden slået, da kampen sneg sig op på 4 timer og 57 minutter.

Derfor var det naturligt at sammenligne de to kampe.

- For mig er sammenligningen, at jeg tabte begge kampe. Denne gang var det mere ligeud af vejen uden regnafbrydelser og mørke til sidst.

- Det var en stor kamp i dag med vidunderlige point. Forhåbentlig vil den blive husket på en stor måde fremover. Det er den slags kampe, jeg spiller tennis for.

- Jeg er glad for min præstation og ved, hvad jeg gjorde godt, men Novak spillede også en god kamp, siger Federer.

