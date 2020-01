Roger Federer føler, at Tennys Sandgren fortjente sejren i den dramatiske kvartfinale i Australian Open.

Det var med lodder og trisser, at Roger Federer tirsdag morgen dansk tid spillede sig i semifinalen i tennisturneringen Australian Open.

Schweizeren besejrede Tennys Sandgren i fem sæt, men det kunne meget nemt være gået galt i fjerde, hvor den amerikanske modstander havde hele syv matchbolde.

Alle syv blev afværget af Federer, som mener, at Sandgren burde have stået i semifinalen.

- Jeg fortjente ikke den sejr her, men nu står jeg her og er selvfølgelig glad, siger Federer ifølge nyhedsbureauet AFP.

Federer kom planmæssigt fra start mod verdens nummer 100 og vandt første sæt, men de to følgende sæt gik på overlegen vis til Sandgren.

Da det så allermest sort ud for Federer, spillede han fejlfrit, og i femte sæt gik gassen af ballonen for Sandgren, som aldrig tidligere havde stået over for den 20-dobbelte grand slam-vinder.

- Jeg sagde til mig selv, at jeg tror på mirakler. Jeg var ekstremt heldig her i aften eller i dag. Jeg ved ikke engang, hvad klokken er. Det er bare heldigt, at jeg er her, så jeg kan lige så godt få det bedste ud af det, siger Roger Federer.

I semifinalen møder han vinderen af kvartfinalen mellem Novak Djokovic og Milos Raonic.

38-årige Federer er seedet som nummer tre.

Roger Federer har vundet Australian Open seks gange i karrieren. Hans seneste triumf i turneringen var i 2018, mens hans sidste år tabte til den græske komet Stefanos Tsitsipas i fjerde runde.

/ritzau/