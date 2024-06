Hverken Carlos Alcaraz eller Jannik Sinner tabte sæt i deres kvartfinaler på Roland Garros.

Mens førsteseedede Novak Djokovic har trukket sig ud af French Open med en skade, er der foreløbig ingen slinger i valsen hos de øvrige topfavoritter.

Både andenseedede Jannik Sinner og tredjeseedede Carlos Alcaraz er klar til semifinalerne, hvor de i øvrigt kommer til at stå over for hinanden.

Tirsdag aften gjorde Alcaraz kort proces i sin kvartfinale mod grækeren Stefanos Tsitsipas og vandt i tre sæt med 6-3, 7-6 og 6-4.

Den 21-årige spanier var ganske overlegen i første sæt, men måtte slide hårdt for at vinde andet i tiebreak.

Niendeseedede Tsitsipas, der nåede finalen i 2021, åbnede tredje sæt optimistisk, men da han tabte sin serv og kom bagud 3-4, lignede det en afgørelse.

De to spillere holdt efterfølgende deres server til 5-4, og så kunne Carlos Alcaraz serve sejren hjem. Meget passende afsluttede den nærmest fejlfri spanier kampen med en perfekt timet stopbold, som Tsitsipas opgav at løbe efter.

Tidligere på dagen brugte Jannik Sinner fra Italien også kun tre sæt til at ekspedere bulgareren Grigor Dimitrov ud af turneringen. Efter to en halv times tennis vandt Sinner 6-2, 6-4 og 7-6.

Alcaraz og Sinner mødes i den ene semifinale. Den anden står mellem norske Casper Ruud og enten Alex de Minaur fra Australien eller tyskeren Alexander Zverev, som spiller kvartfinale onsdag aften.

/ritzau/