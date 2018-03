Daria Kasatkina fra Rusland besejrede Caroline Wozniacki i to sæt ved WTA-turneringen i Indian Wells.

Indian Wells. Den finaleseedede Caroline Wozniacki er overraskende tidligt færdig i WTA-turneringen i Indian Wells i Californien.

Natten til onsdag dansk tid tabte den danske tennisstjerne til 20.-seedede Daria Kasatkina i ottendedelsfinalen. Russeren vandt 6-4, 7-5.

- Hun spillede klogere end mig, hvilket er fair nok, siger Wozniacki ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Men i det mindste forsøgte jeg at gøre det, jeg skulle ude på banen. Jeg kunne bare ikke udføre det, så godt som jeg ville, siger danskeren.

Dermed har 20-årige Kasatkina ekspederet to forsvarende grand slam-vindere ud af turneringen, der med hensyn til pengepræmier, antal deltagere og prestige rangerer lige under de fire grand slam-turneringer.

I forrige runde besejrede Kasatkina amerikanske Sloane Stephens, der vandt US Open sidste år, og onsdag gik det altså ud over Wozniacki, der er forsvarende Australian Open-mester.

27-årige Wozniacki kom ellers bedst fra start i nattens opgør.

Efter en tvivlsom præstation i tredje runde var det en helt anden Wozniacki, der indledningsvist mødte op til kamp på bane 2.

3-0 lød den danske føring i første sæt således efter blot syv minutter.

Kasatkina vågnede dog hurtigt op, og herfra kunne Wozniacki kun i små glimt følge med i den unge russers tempo.

Med en god forhånd og det personlige signaturslag - en hoppende, kraftfuld baghånd - lykkedes det for Kasatkina at ryste Wozniacki. Russeren tog fem partier i træk, og det banede vej for en 6-4-sejr i første sæt.

Andet sæt var langt hen ad vejen en tæt omgang.

Og faktisk stod Wozniacki med en gylden mulighed, da hun med et brud bragte sig foran med 5-3. Dermed kunne hun serve sættet hjem.

Men det var i stedet Kasatkina, der igen fandt storspillet frem.

Russeren brød til 4-5 og tog også de næste tre partier.

Kasatkina går nu videre til kvartfinalen i Indian Wells, mens Wozniacki må vinke farvel til den prestigefulde turnering.

I kvartfinalen skal Kasatkina møde Angelique Kerber, verdens nummer ti. Tyskeren udraderede franske Caroline Garcia, verdens nummer syv, med cifrene 6-1, 6-1.

/ritzau/