Araceli Torrado fik et kæmpe chok, da hun fandt et skjult kamera på sit værelse.

Hurtigt viste det sig, at det var influenceren og modellens ekskæreste – tennisstjernen David Nalbandian – der havde plantet overvågningsudstyret på hendes værelse.

I den forgangne uge søgte Torrado tilhold mod den 11 år ældre ekskæreste, hvor hun også krævede hans elektroniske enheder konfiskeret, fordi det fyldte hende med panik.

Det skriver New York Post. Torrado frygtede nemlig, at Nalbandian ville dele nøgenbilleder – og videoer – af hende.

»Nalbandian filmede og optog mig længe nok til at have optagelser og billeder af mig nøgen, og andre private stunder, der involverede mig, min familie og mine venner,« sagde Torrado til argentinske medier efter at have været tilstede i retten.

»Jeg følte panik og angst, da jeg tænkte på, hvad han har liggende på sin telefon eller på en app.«

Efter Torrado opdagede kameraet i sin lejlighed, flyttede hun. Hun anklagede også Nalbandian for sexchikane, stalking og ulovlig indtrængen i hendes lejlighed.

Det var faktisk influencerens bror, som opdagede kameraet, da han fik øje på et mystisk skær bag en ventilationsrist.

Nalbandian erkendte hurtigt, at han var manden bag opsætningen, som automatisk sendte billeder til en mobiltelefon.

