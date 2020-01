Dalila Jakupovic krøb sammen for enden af banen. Liggende på knæ hostede hun. Og hostede.

»Det var virkelig slemt. Jeg har aldrig haft det sådan før, og jeg var virkelig bange. Jeg frygtede, at jeg skulle kollapse,« siger hun.

Røgen fra de mange bushbrande i Australien har lagt sig over Melbourne, og det kan mærkes hos de tennisspillere, der kæmper for at komme med i Australian Open.

En af dem er Dalila Jakupovic.

I kvalifikationsturneringen til årets første Grand Slam måtte slovenerne trække sig fra kampen mod, og det udviklede sig til nogle grimme scener på banen.

Hun fortæller, at hun allerede inden kampen fik smerter i brystet, og det blev bare værre og værre undervejs. Indtil hun til sidst måtte lægge sig ned.

»Jeg kunne ikke få vejret. Jeg kunne ikke stå op. Det var derfor, jeg lagde mig ned, for jeg kunne ikke længere gå. Når jeg lå ned, var det lettere at trække vejret,« siger Dalila Jakupovic.

Se bare her, hvordan det udspillede sig:

Awful scenes in Melbourne.



Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 14, 2020

Den danske tennisspiller Mikael Torpegaard var også påvirket af røgen fra de australske skovbrande, da han spillede sin kvalifikationskamp til Australian Open. Han sagde efterfølgende til Ritzau:

Jeg havde svært ved at trække vejret efter de lange dueller i dag. Det var bestemt ikke derfor, jeg tabte, men jeg synes, at det var lige på grænsen til ikke at være forsvarligt at spille med så dårlig luft,« lød det fra danskeren.

Også den falmede verdensstjerne Eugenie Bouchard blev påvirket af røgudviklingen fra bushbrandene samt de ekstremt høje temperaturer i landet. I sin kvalifikationskamp måtte hun undervejs forlade banen for at få lægehjælp, men vendte dog tilbage.

Det tredje og sidste sæt udviklede sig dog til lidt af en farce. Her valgte modstanderen Xiaodi You at gå over til at bruge underhåndsserv på grund af udmattelse, og Eugenie Bouchard endte med at vinde kampen.

Eugenie Bouchard var hårdt ramt. Foto: MICHAEL DODGE Vis mere Eugenie Bouchard var hårdt ramt. Foto: MICHAEL DODGE

Maria Sharapova var påvirket af røgen. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Maria Sharapova var påvirket af røgen. Foto: WILLIAM WEST

Flere af de helt store stjerner måtte tirsdag aflyse deres træninger på grund af mængden af røg over Australian Open-anlægget. Mange er allerede ankommet for at forberede sig til turneringen, der begynder i næste uge.

Flere andre tennisspillere har reageret på sociale medier ved at give utryk for forfærdelse over forholdene.

Verdensranglistens nummer fem, Elina Svitolina, har eksempelvis delt et billede, der viser, hvor forurenet luften er over Melbourne.

'Hvorfor skal vi vente på, at der sker noget slemt, før der bliver gjort noget?' spørger hun.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 14, 2020

I Melbourne spilles også turneringen Kooyong Classic, og her blev kampen mellem Maria Sharapova og Laura Siegemund aflyst på opfordring fra begge spillere.

»Jeg kunne mærke, at jeg skulle hoste mod slutningen af andet sæt. Jeg troede, jeg var ved at blive syg,« sagde Maria Sharapova efterfølgende.

Endnu vides det ikke, hvordan forholdene bliver, når Australian Open for alvor begynder i næste uge.

Arrangørerne har tirsdag meldt ud, at det kan ende med, at der kun bliver spillet kampe på de tre arenaer, hvor taget kan rulles ud og på de otte indendørs-baner, der ellers kun bruges til træning.