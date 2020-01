Caroline Wozniackis tenniskarriere er forbi. Hun nåede at vinde 30 turneringer som senior.

Caroline Wozniackis tenniskarriere er forbi, efter at hun natten til fredag tabte i Australian Opens tredje runde til tuneseren Ons Jabeur.

Hun nåede at vinde 30 internationale turneringer. Her følger sejrene år for år.

2008:

* Nordic Light Open efter finalesejr over Vera Dushevina.

* Connecticut Open efter finalesejr over Anna Chakvetadze.

* Japan Open efter finalesejr over Kaia Kanepi.

2009:

* Amelia Island Championships efter finalesejr over Aleksandra Wozniak.

* Eastbourne International efter finalesejr over Virginie Razzano.

* Connecticut Open efter finalesejr over Elena Vesnina.

2010:

* Amelia Island Championships efter finalesejr over Olga Govortsova.

* Danish Open efter finalesejr over Klara Zakopalova.

* Canadian Open efter finalesejr over Vera Zvonareva.

* Connecticut Open efter finalesejr over Nadia Petrova.

* Pan Pacific Open efter finalesejr over Elena Dementieva.

* China Open efter finalesejr over Vera Zvonareva.

2011:

* Dubai Tennis Championship efter finalesejr over Svetlana Kuznetsova.

* Indian Wells efter finalesejr over Marion Bartoli.

* Charleston Open efter finalesejr over Elena Vesnina.

* Brussels Open efter finalesejr over Peng Shuai.

* Danish Open efter finalesejr over Lucie Safarova.

* Connecticut Open efter finalesejr over Petra Cetkovska.

2012:

* Korea Open efter finalesejr over Kaia Kanepi.

* Kreml Cup efter finalesejr over Samantha Stosur.

2013:

* Luxembourg Open efter finalesejr over Annika Beck.

2014:

* Istanbul Cup efter finalesejr over Roberta Vinci.

2015:

* Malaysian Open efter finalesejr over Alexandra Dulgheru.

2016:

* Pan Pacific Open efter finalesejr over Naomi Osaka.

* Hong Kong Open efter finalesejr over Kristina Mladenovic.

2017:

* Pan Pacific Open efter finalesejr over Anastasia Pavlyuchenkova.

* WTA Finals efter finalesejr over Venus Williams.

2018:

* Australian Open efter finalesejr over Simona Halep.

* Eastbourne International efter finalesejr over Aryna Sabalenka.

* China Open efter finalesejr over Anastasija Sevastova.

Kilde: WTA

/ritzau/