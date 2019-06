Ikke godt nok.

Sådan vurderer arrangørerne af French Open den indsats, som Anna Tatishvili stod for i sin første kamp af Grand Slam-turneringen.

Den 29-årige amerikaner er derfor blevet tildelt en bøde på lige knap 344.000 kroner for at levere 'under professionel standard'. Det skriver flere medier, blandt andet The Guardian.

Anna Tatishvili tabte sin første runde-kamp til græske Maria Sakkari med 0-6, 1-6 på kun 55 minutter - og bødestørrelsen svarer til præmiesummen for at blive slået ud i første runde af Grand Slam-turneringen.

Græske Maria Sakkari vandt uden problemer over Anna Tatishvili. Foto: YOAN VALAT Vis mere Græske Maria Sakkari vandt uden problemer over Anna Tatishvili. Foto: YOAN VALAT

Det vil sige, at hun får nul og niks for sin korte optræden.

På sociale medier har beslutningen vakt opsigt og bliver kritiseret af tennisreportere.

Det var første gang siden 2017, at Anna Tatishvili optrådt på WTA-touren, fordi hun i de seneste år har været hårdt plaget af en ankelskade.

Tidligere har hun været nummer 50 på verdensranglisten, og hun fik lov til at stille op ved French Open på grund af en beskyttet rangering, der tilgodeser spillere i sådan en situation.

I de senere år er reglerne dog blevet skærpet for lige præcis sådanne spillere.

Det er sket for at forhindre, at folk stiller op uden at være helt klar for at kunne indkassere den ikke uanseelige præmiesum i første runde.

Anna Tatishvili har endnu ikke reageret offentligt på bøden.

Modstanderen i første runde, Maria Sakkari, blev i øvrigt selv slået ud i anden runde.