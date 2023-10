Har du nogensinde hørt en sportsudøver tale om at mangle de sidste marginaler? Dem jagter Holger Runes tro følgesvend Mike James for danskeren året rundt.

Du har sikkert set fyren med den hvide kasket under Holger Runes kampe.

Navnet er Mike James, og han er analytiker på Mouratoglou Tennis Academy, som ejes af Patrick Mouratoglou – Runes tidligere træner.

Året rundt jagter han marginaler for den danske stjerne, der nu har spillet sig frem til kvartfinalen i Basel, efter at have vundet to kampe for første gang siden Wimbledon i sommer.

Ifølge ham kan analyserne vinde fem-seks point i en kamp.

»Holger Rune står ved Everest base camp og skal de sidste stykke op til toppen, så hvordan får han 200 ekstra point per sæson, så han blive nr. et i verden?,« spørger Mike James i en podcast fra ATP.

Han fortæller, at tv-statistikerne ikke giver noget til en træner eller spiller, som de ikke ved i forvejen, og at meget handler om at sætte mere fart i bolden.

Runes boldhastighed er gået op på en lang række slag i løbet af det seneste år, men det vigtigste er at spille sit eget spil, når man er så langt fremme i verden, som det er tilfældet for danskeren.

»Holger er en Rolls-Royce eller en Ferrari. Han kan omstille sig, hvis han vil, men vi vil have, at han skal spille sit eget spil og være chefen på banen. Men scoutingen af modstanderen kommer i spil sommetider, når man kan finde små marginaler,« siger James og roser Rune, selvom han nogle gange får sene indskydelser.

»Han hungrer efter at få mere viden om spillet. Ofte får teamet omkring ham whatsapp-beskeder og videoer sent om aftenen. 'Hvad synes I om det her?',' spørger han så,« siger James med et grin.

Rune jagter marginaler og nok endnu en sejr i Schweiz, når han lørdag aften møder Felix Auger-Aliassime.