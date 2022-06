Lyt til artiklen

Der er kun få timer, til det hele går løs, men det påvirker ham ikke.

Den danske tennisstjerne Holger Rune er nemlig fuldstændig klar til aftenens nordiske brag ved French Open, hvor der venter en historisk kvartfinale i den prestigefyldte grand slam-turnering.

Den siger den 19-årige tenniskomets mor, Aneke Rune, til B.T.

»Han har det godt og er fuldstændig, som han plejer at være. Fordelen, ved at være useedet, er jo, at der ikke er ret stor forskel på første runde og så til en kvartfinale. Han er blevet smidt for løverne fra første bold,« siger hun og tilføjer:

»Og det er sgu nok meget godt, for han har skullet være skarp fra første dag.«

Aftenens opgave hedder norske Casper Ruud på den hovedbanen, ikoniske Court Philippe Chatrier, men det er dog ikke noget, der ser ud til at påvirke det unge danske stjerneskud her få timer inden.

»Jeg kan ikke mærke på ham, at det er en anderledes dag. Hans fokus er så skarpt, for han ved, at hvis han laver den mindste fejl, så er han ude,« fortæller Aneke Rune.

Det er onsdag aften, at Holger Rune står i sit livs største kamp, når han går på banen til kvartfinalen mod 23-årige Casper Ruud.

Du kan følge kampen live her på bt.dk fra klokken 20.45, men allerede fra klokken 19.30 kan du tyvstarte med en stor optakt i B.T.s liveblog.