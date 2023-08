Hele Danmarks 'Miss Sunshine' er tilbage.

Men selvom det har skabt jubel, at Caroline Wozniacki tirsdag gjorde comeback til WTA-tennis – så var der ét spørgsmål, der meldte sig hos to eksperter, inden comebacket.

Hvor står Caroline Wozniacki fysisk?

»Vi fik ikke nogen svar i går. Kampen blev spillet på Carolines præmisser, og det skal hun også have credit for, men det er først i dag, at vi kan se, om hun kan være med,« siger Peter Bastiansen, tennisekspert hos TV 2 Sport, til B.T.

»Det store spørgsmål er, om hun kan nå at restituere inden kampen i aften. Vi ved ikke, hvordan hun har det. Hun brugte vanvittigt meget energi i går, det kunne man se, når hun sad i pausen og kiggede ind ad,« supplerer Michael Mortensen, tenniskommentator hos Eurosport.

Bredden har nemlig gennemgået en udvikling i WTA-tennis, siden 33-årige Wozniacki sagde stop i 2020.

Den bredde skal Caroline Wozniacki for alvor møde onsdag aften.

Og det bliver ikke mod hvilken som helst spiller. For i onsdagens opgør står hun over for tjekkiske Markéta Vondroušová, verdens nummer 10, der gik hele vejen til tops ved dette års Wimbledon.

Michael Mortensen er dog ikke i tvivl om, at kampen mod verdens nummer 10 bliver en stor mundfuld.

Men det er ikke umuligt.

»Det bliver svært mod en spiller, der lige har vundet Wimbledon, men på den anden side er der store forventninger til Vondroušová – det er en kamp, som hun skal vinde, og det pres kan være hæmmende for hende. Så Caroline skal gå ind med troen på det. Hun skal spille lige så friskt og selvfølgelig arbejde ud fra sin base,« siger Michael Mortensen.

Så hvordan kan den danske tennisdarling hamle op mod verdens nummer 10?

Den simple løsning er at flytte hende, for i en løbende forhånd er Markéta Vondroušová sårbar, mener Michael Mortensen.

»Caroline skal bruge sin baghånd op langs linjen, så hun får åbnet banen op og efterfølgende på tværs, så hun tvinger Vondroušová til at løbe til sin forhånd.«

Ifølge Peter Bastiansen kommer aftenens resultat til at vise, om Caroline Wozniacki har niveauet til at være med blandt verdenstoppen.

»Hvis hun taber i aften for eksempel 6-4 i afgørende sæt, så er det tegn på, at hun er med og blot mangler kamptræning. Men taber hun 6-3 6-3, så er det også et vink med en vognstang om, at hun kan være med blandt de næstbedste, men de allerbedste er der noget vej til endnu« siger Peter Bastiansen og afslutter:

»I aften skal hun bevise, at hun fysisk kan stå imod trykket fra Vondroušová. Jeg er spændt på at se, om Caroline kan følge med, når tempoet skrues op.«

Du kan følge Caroline Wozniackis kamp live her på bt.dk onsdag aften.