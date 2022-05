Lyt til artiklen

Der er kun ét døgn, til han står i sit livs største kamp. Men han tager det nu ganske roligt.

Den danske tennisstjerne Holger Rune har nemlig nydt sin fridag forud for onsdagens store French Open-brag mod norske Casper Ruud.

Det fortæller den 19-årige dansker til B.T.

»Dagen inden træner jeg altid de taktiske ting, jeg skal bruge i kamp, og det har jeg også gjort i dag. Det er jo luksus at have en kampfri dag til at restituere og forberede, så det udnytter jeg optimalt,« forklarer den unge tenniskomet.

Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Foto: DYLAN MARTINEZ

Når snakken dog falder på morgendagens modstander, har han dog ikke ret meget at sige. Det er i stedet noget helt andet, der betyder noget, understreger han:

»Med hensyn til kampen i morgen, så har jeg ikke så meget at sige om modstanderen, men mere dét, at jeg føler mig godt tilpas her i Paris. Court Philippe Chatrier og jeg har det godt sammen.«

Onsdagens nordiske brag skal da også netop spilles på hovedbanen i den prestigefyldte grand slam-turnering.

Og derfor er det da heller ikke ligefrem en kamp, der kun stjæler opmærksomheden inden for både Danmarks og Norges grænser.

I Frankrig er der nemlig også et stort fokus på opgøret. Det kan du læse meget mere om HER.

Onsdagens kvartfinale mellem de to nordiske stjerner spilles klokken 20.45.

Du kan som altid følge opgøret live her på bt.dk.