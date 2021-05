Under French Opens kvartfinaler vil loftet for antal tilskuere blive hævet yderligere, siger sportsminister.

Op til 1000 tennisfans vil få lov til at overvære kampene på hver af de tre store baner på anlægget Roland Garros i Paris under grand slam-tennisturneringen French Open.

På de mindre baner vil der være en publikumskapacitet på 35 procent i løbet af de første ti dage af turneringen.

Det oplyser Frankrigs sportsminister, Jean-Michel Blanquer, søndag til tv-stationen France 3 ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Fra 9. juni, hvor kvartfinalerne går i gang, vil grænsen blive hævet til 65 procent - men med et loft på 5000 tilskuere - på banerne Philippe Chatrier og Suzanne Lenglen.

De to baner har normalt en kapacitet på henholdsvis 15.000 og 10.000 tilskuere.

French Open skulle oprindeligt afvikles fra 23. maj til 6. juni, men er blevet udsat med en uge, så grusturneringen nu skal spilles fra 30. maj til 13. juni.

Det skyldes, at den franske præsident, Emmanuel Macron, har varslet en genstart af alle former for sport og kulturbegivenheder fra midten af maj.

Beslutningen om at rykke turneringen en uge blev truffet for netop at øge chancerne for tilskuere på tribunerne.

- For fans, spillere og stemningen er tilstedeværelsen af tilskuere afgørende for turneringen, har Gilles Moretton, præsident i det franske tennisforbund, tidligere udtalt.

Udsættelsen af turneringen betyder, at French Open slutter bare 15 dage inden, at Wimbledon skydes i gang i England.

Rafael Nadal er forsvarende French Open-mester hos herrerne, mens Iga Swiatek fra Polen tog kvindernes titel sidste år.

/ritzau/