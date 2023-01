Lyt til artiklen

Det ser ud til, at Holger Rune har ramt plet med samarbejdet med stjernetræneren Patrick Mouratoglou.

Siden parterne indgik et samarbejde i efteråret, har den danske tenniskomet virket nærmest ustoppelig.

Men hvis han en dag får lyst til at finde sig en ny træner, står en stjerne allerede i kø.

Den australske bad boy Nick Kyrgios har nemlig ikke været bleg for at rose den 19-årige dansker, og nu fortæller han, at han godt kunne se sig selv som en form for mentor for danskeren.

Nick Kyrgios. Foto: SAEED KHAN Vis mere Nick Kyrgios. Foto: SAEED KHAN

Sådan skriver han i en story på Instagram, som du kan se i bunden af artiklen.

'Ville du træne eller være mentor for nogen?' skriver en følger den 27-årige Kyrgios.

Og her er sidstnævnte altså ikke i tvivl.

'Ja, jeg ville elske det!'

'Den ene person, som jeg vil hjælpe, er Holger Rune,' lyder den sympatiske hyldest.

Et samarbejde med Kyrgios ligger nok ikke lige om hjørnet, da han selv er i fuld gang med sin spillerkarriere. Men Holger Rune er formentlig ikke interesseret i at slippe sin træner lige foreløbig.

For Patrick Mouratoglou er intet mindre end et ikon i tennisverdenen, hvor han tidligere har arbejdet med stjerner som Serena Williams, Simona Halep, Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov og Marcos Baghdatis.

Nick Kyrgios er tidligere kommet med en opsang til Danmark, da han ville forsvare Holger Rune.

Det kan du læse mere om her.

De to skal også møde hinanden i en opvisningskamp i Danmark 24. maj i år.