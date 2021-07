Roger Federer er den sidste i rækken af tennisstjerner, der bliver hjemme fra Tokyo. Schweizeren er skadet.

Tennisstjernen Roger Federer stiller ikke op til det kommende OL i Tokyo på grund af en knæskade.

De olympiske tennisturneringer er i forvejen hårdt ramt af afbud, da spillere som Rafael Nadal og Denis Shapolov har trukket sig fra mændenes singlerække.

Det samme har Serena Williams, Bianca Andreescu og Simona Halep på kvindesiden.

Foto: POOL Vis mere Foto: POOL

'Jeg har desværre oplevet et tilbagefald omkring mit knæ, og jeg har accepteret, at jeg er nødt til at trække mig fra OL', afslører Roger Federer på Twitter.

Den snart 40-årige schweizer deltog for nylig i Wimbledon, hvor han nåede kvartfinalen.

På Wimbledons græs viste Federer lovende takter, efter at han tidligere på sommeren havde gjort comeback ovenpå mere end et års pause på grund af en knæskade.

Natten til tirsdag annoncerede den tidligere US Open-vinder Bianca Andreescu, at hun havde trukket sig fra legene i Tokyo.

Den 21-årige canadier, der vandt US Open i 2019 og er nummer fem på verdensranglisten, oplyser, at det skyldes coronarestriktioner i Tokyo.

»Jeg har drømt om at repræsentere Canada ved de olympiske lege, siden jeg var en lille pige.«

'Men med alle de udfordringer, vi står over for med pandemien, så ved jeg dybt i mit hjerte, at det er den rette beslutning for mig,' skriver Andreescu på Instagram.

OL i Japan indledes 23. juli og varer frem til 8. august.