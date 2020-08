Belinda Bencic er den seneste tennisstjerne blandt kvinderne, som har meldt afbud til US Open.

Mandefaldet som følge af coronasituationen fortsætter med at ramme tennisturneringen US Open.

Seneste spiller til at trække sig fra grand slam-turneringen i New York er schweizeren Belinda Bencic, der er nummer otte på verdensranglisten.

- Jeg har taget den svære beslutning om at springe US Open over i New York og vil i stedet vende tilbage til touren i Rom i næste måned, skriver 23-årige Bencic på Twitter.

Dermed slutter hun sig til verdensetter Ashleigh Barty, den forsvarende mester Bianca Andreescu Elina Svitolina og Kiki Bertens, som er de fire andre spillere fra top-10, der har valgt at springe US Open over i år på grund af bekymring for coronasituationen.

Belinda Bencic gør det dog også klart, at hun agter at vende tilbage til hardcourtunderlaget i New York i 2021.

- Jeg ser frem til at vende tilbage til New York næste år og ønsker alle, som skal spille der (i New York, red.) de kommende uger, al mulig held og lykke, skriver hun.

Belinda Bencic opnåede ellers karrierens bedste grand slam-resultat ved netop US Open, hvor hun sidste år nåede frem til semifinalen. Her tabte hun til den senere mester Bianca Andreescu.

/ritzau/