Den 25-årige tennisstjerne Aryna Sabalenka har netop spillet sig i semifinalen ved French Open, men alligevel er det noget helt andet, der har journalisternes fokus, når hun holder pressemøde.

Det gør hviderusserens holdning til krigen i Ukraine og Hvideruslands præsident Aleksandr Lukasjenko.

Som en polsk journalist formulerede tirsdag: 'Internettet glemmer aldrig, og der findes masser af billeder af dig med præsident Lukasjenko.'

Nu tager hun endelig afstand fra ham - og det skete i et propfyldt presselokale, efter hun tidligere har aflyst to pressemøder under French Open.

»Jeg støtter ikke krigen, og derfor støtter jeg ikke Lukasjenko lige nu,« fastslår Sabalenka.

»Vi spillede mange turneringer i Hviderusland. Han var til mange af vores kampe og fik taget billeder med os efter kampene. Men dengang skete der intet dårligt i Hviderusland, Rusland og Ukraine,« fortsætter hun om billederne.

»Jeg har sagt mange gange allerede, at jeg ikke støtter krig overhovedet. Jeg ønsker ikke, at mit land skal være involveret i nogen konflikt. Jeg har sagt det mange gange, og I ved, hvor jeg står.«

»Jeg er kun en 25-årig tennisspiller. Hvis jeg ville være involveret i politik, ville jeg ikke være her. Jeg vil bare være tennisspiller.«

Sabalenka besejrede tirsdag ukrainske Elina Svitolina i kvartfinalen. Efter kampen nægtede ukraineren at give hånd til Sabalenka - nøjagtigt som ukrainske Marta Kostyuk nægtede tidligere i turneringen.

