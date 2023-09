Efter syv slemme nederlag i træk er Holger Rune nu tilbage!

For med en sejr i to sæt over canadiske Felix Auger Aliassime ved China Open er Rune endelig tilbage på sejrssporet.

Holger Runes sensommer har ellers været lige til skraldespanden. Rygproblemer har plaget den unge dansker, som er mødt op til ATP 500-turneringen i Beijing med syv tabte kampe i træk i bagagen.

Men Rune har meldt sig fit for fight igen, og i første runde mødte han en spiller, som har kæmpet endnu mere med sit spil i længere tid. Felix Auger-Aliassime har i hele 2023 været i formkrise, og det fortsatte med et nederlag på 4-6, 4-6 til Holger Rune fredag morgen dansk tid.

20-årige Holger Rune, nummer fire på verdensranglisten, nåede kvartfinalen ved Wimbledon, men siden har rygproblemerne drillet. Han så dog ud til at bevæge sig frit igen.

Den langsomme bane i Beijing gjorde det svært at slå rene vindere, og det gav større problemer for Auger-Aliassime og hans manglende stabilitet i spillet.

Rune skulle mange gange blot holde bolden i gang, og så kom der en uprovokeret fejl fra den 23-årige canadier.

Dem leverede han 12 af i første sæt, hvor danskeren tidligt kom op med et break og derfra kørte sættet sikkert i land.

I november sidste år var Auger-Aliassime oppe som nummer seks i verden. Han rummer stor kvalitet, men han mangler tydeligt selvtillid og stabilitet for tiden.

Selv om han fulgte med Rune gennem det meste af andet sæt, var han aldrig i nærheden af at bryde danskeren.

Rune servede stærkt og gav ingen muligheder væk i egen serv. Et par gange pressede han canadieren i dennes serv, og ved 4-4 kom det danske break, som afgjorde kampen.

Meget symptomatisk blev det et blank dansk parti sat sammen af gode førsteserver og et par uprovokerede canadiske fejl.

I næste runde venter Grigor Dimitrov, som leverede et stort comeback i sin kamp i første runde mod Mackenzie McDonald.

Bulgareren tabte første sæt 2-6 og var nede 1-5 i andet, inden han kom fremragende tilbage, vandt andet sæt 7-6 og efterfølgende også tredje sæt med 6-1.

/ritzau/