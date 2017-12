Happiest day of my life yesterday saying yes to my soulmate❤️

Det fortalte hun i 2016 i et brev til sig selv som ung.

»Når du som ung kvinde sætter dig ned med ham (far Piotr Wozniacki, red.) for at tale om din økonomiske fremtid, og du fortæller ham, at du altid har været fascineret af fast ejendom, vil det være musik i hans ører,« sagde Caroline Wozniacki til Players Tribune.

Det har da også især været lejligheder, som Caroline Wozniacki har investeret sine penge i. I New York, i Monaco, på Fisher Island ved Miami og i Warszawa. Mere end 65 millioner kroner har Wozniacki brugt på fast ejendom, og det ville hun gøre igen.

»Far vil forstå det, og fordi han altid har advaret dig mod højrisiko-investeringer, vil han være glad for at høre om din interesse i noget mere sikkert,« sagde hun til Players Tribune og fortsatte.

»Så der vil ikke være nogen mega-yacht i din fremtid. Ingen jetpack. Ingen Fabergé-æg. Men det bliver ikke så skidt, som det lyder. Faktisk vil jeg gøre noget for dig her. Hvis du lover at tage det roligt med alle de håndtasker, vil jeg tillade dig en - én! - Ferrari. Den røde. Ikke seks. Og ikke en original Rothko eller nogen sejlbåde. Ingen tilfældige dyre ting.«

Det kunne hun ellers sagtens. Caroline Wozniacki kunne godt købe en enkelt jetpack. Men hun skulle nok vente med at teste den til efter karrieren.

Wozniackis pengetank

Infogram

Wozniackis største investeringer:

46 millioner kroner:

Midt på Manhattan i New York skulle Caroline Wozniacki bo, så i 2011 valgte familien at skyde 46 millioner kroner i to lejligheder tæt på Union Square. De to toværelses lejligheder blev købt i et relativt nyistandsat kompleks med smuk glasfacade samt indendørs pool, spa og motionscenter. Se billeder indefra af bygningen her.