Holger Rune er efter lørdagens finalesejr i drengesingle ved Grand Slam-turneringen French Open tilbage i Danmark.

»Ubeskriveligt og sindssygt fantastisk,« lyder det 16-årige tennistalents kortfattede karakteristik af oplevelsen på Roland Garros-anlægget i Paris.

Nu ser Holger Rune fremad.

»Jeg skal spille på græs (i Wimbledon, red.) om lidt og er meget spændt. Det bliver sjovt at prøve,« siger Holger Rune.

Holger Rune er verdens bedst placerede spiller fra årgang 2003.

Blå bog Holger Rune Født 29. april 2003 i Charlottenlund

Begyndte at spille tennis som seksårig

Spiller for Hellerup Idrætsklub

Vandt i juni 2019 French Open for juniorer

Blev i marts 2019 som 15-årig den yngste mandlige danmarksmester i tennis nogensinde

Blev i april 2018 den yngste dansker nogensinde til at spille på Davis Cup-holdet

Præstationen i Frankrigs hovedstad blev med stor interesse fulgt af den tidligere danske toptennisspiller Kenneth Carlsen, der på HIK's anlæg i Hellerup tager sig af Holger Runes eftermiddagstræning, når stortalentet befinder sig i Danmark.

»Det er imponerende, at Holger allerede i sin blot anden Grand Slam-turnering ryger til tops. Men det viser bare, at hans talent er gigantisk, og at potentialet er så stort, at alle hans drømme kan blive opfyldt,« siger Kenneth Carlsen og tilføjer:

»For mig at se kan Holger blive verdensetter. Om han er det om to eller fem år, betyder ikke så meget. Det er vigtigt, at han tager skridtene mod de store resultater i et tempo, der for ham er det rigtige.«

En af årsagerne til, at Holger Rune vandt French Open, er ifølge Kenneth Carlsen, at setuppet omkring talentet er perfekt.

Danske Grand Slam-vindere i juniortennis 1947: Kurt Nielsen vinder drengesinglerækken i Wimbledon

1948: Kurt Nielsen vinder drengesinglerækken ved French Open

1998: Eva Dyrberg vinder pigedoublerækken i Wimbledon og ved US Open med henholdsvis Jelena Kostanić og Kim Clijsters

1999: Kristian Pless vinder drengesinglerækken ved Australian Open

2006: Caroline Wozniacki vinder pigesinglerækken i Wimbledon

2019: Clara Tauson vinder pigesinglerækken ved Australian Open, mens Holger Rune vinder drengesinglerækken ved French Open

»Hans mor (Aneke, red.) er altid med på hans mange rejser i udlandet. Det samme er som regel hans hovedtræner (Lars Christensen, red.), og med sig ved French Open havde han mentaltræneren Lars Robl. Den trio har Holger fuld tillid til, og med dem ved sin side har han de seneste måneder toppræsteret,« siger Kenneth Carlsen, med henvisning til at Holger Rune i foråret ikke blot er blevet yngste mandlige danmarksmester i herresingle nogensinde, men også har vundet tre internationale juniorturneringer.

»Holger er gået fra succes til succes. Og det er han, fordi han er udstyret med et godt hoved. I den daglige træning er han superseriøs, og i kampene formår han i pressede situationer at tage de rette beslutninger,« siger Kenneth Carlsen.

Sådan var det også i French Open-finalen mod Toby Alex Kodat, hvor han vandt første sæt 6-3, men tabte det næste 6-7 efter at have misbrugt to matchbolde.

Herefter blev kampen afbrudt, da det begyndte at regne.

Inden genoptagelsen havde Holger Rune en time til at komme mentalt ovenpå igen.

»Først talte jeg med min mentalcoach om at finde 'killergenet' og kæmpe røven ud af bukserne, hvorefter jeg diskuterede gameplanen om at være hurtig på bolden med Lars Christensen. Det virkede vanvittig godt,« siger Holger Rune.

Kenneth Carlsen roser ham for, at han kom stærkt ud til tredje sæt, der blev vundet 6-0.

»Det er et godt eksempel på, hvor stærk Holger egentlig er. Oplevelsen ved French Open kan han bruge til enormt meget fremadrettet. Taktisk er han blevet klogere på sig selv, og han har tanket oceaner af selvtillid,« siger han.

Den tidligere danske topspiller Kenneth Carlsen, billedet, er med i teamet omkring Holger Rune, der lørdag vandt drengesinglefinalen ved Grand Slam-turneringen French Open i Paris.

Efter French Open-triumfen tager Holger Rune et par velfortjente fridage i Danmark, hvorefter han formentlig drager til Frankrig for at forberede sig til juli måneds Wimbledon-turnering på grækeren Patrick Mouratoglous velrenommerede akademi i Nice.

»Her trænede Holger også en periode før French Open. Udbyttet var enormt, da en af de daglige sparringspartnere blandt andet var top-10-spilleren Stefanos Tsitsipas,« fortæller Kenneth Carlsen.

Indtil videre er det planen, at Holger Rune skal koncentrere sig om sin juniorkarriere.

»Men der komme næppe til at gå lang tid, inden han skal testes internationalt ved mindre seniorturneringer. Tiden må vise, om der kommer til at gå en eller tre måneder, før det sker. Men så snart muligheden opstår, vil jeg anbefale, at han tager chancen,« siger Kenneth Carlsen.

Caroline Wozniacki deltog i damesinglerækken ved French Open, men røg allerede ud i første runde.

Set med danske briller har tennisåret indtil videre været fantastisk.

»Selvfølgelig er det ærgerligt, at Caroline Wozniacki har været sygdomsplaget og derfor endnu ikke har vundet en eneste turnering i 2019. Til gengæld har Frederik Løchte Nielsen præsteret på højt niveau i herredouble, ligesom Clara Tauson vandt Australian Open i pigesingle i januar,« siger Kenneth Carlsen.

Og hvorfor er det gået så godt?

»I Danmark har vi faktisk en fantastisk tenniskultur. Flere af de spillere, der brød internationalt igennem i 1980'erne – heriblandt Michael Mortensen og Tine Scheuer-Larsen – deler nu gavmildt ud af erfaringerne til ungdommen,« lyder Kenneth Carlsens slutreplik.