Bliver det i år, at Caroline Wozniacki langt om længe bliver hædret af tennis-proffernes organisation, WTA, som 'Årets Spiller'?

Muligheden er tilstede, eftersom den 28-årige dansker sammen med Simona Halep, Angelique Kerber, Petra Kvitova og Naomi Osaka er blevet nomineret til den eftertragtede titel, som spanieren Garbine Muguruza i fjor var modtager af.

Afstemningen blev afsluttet 12. oktober, og senere på efteråret bliver navnet på vinderne i de fem konkurrencekategorier - »Player of the Year«, »Doubles Team of the Year«, »Most Improved Player of the Year«, »Newcomer of the Year« og »Comeback Player of the Year« - offentliggjort.

»Står det til mig, bliver Wozniacki kåret som 'Årets Spiller',« siger Chris Jones, der arbejder som tennisjournalist på det engelske dagblad Evening Standard, og tilføjer:

»Jeg har i hvert fald stemt på hende, og det har jeg gjort, fordi Wozniacki ikke blot har vundet Australian Open samt de store WTA-turneringer i Eastbourne og Beijing, men også fordi, hun promoverer tennissporten bedre end konkurrenterne. Hun er blandt de mest tilgængelige spillere på WTA Touren, hun er ikke bange for at sige sin mening om tingene, og hun stiller gerne op til arrangementer, hvor man ser hende i anderledes situationer.«

Havde den danske tennistræner og kommentator på tv-kanalen Eurosport, Michael Mortensen, haft muligheden, ville han også have stemt på Caroline Wozniacki.

»I sommer har hun været en del skadesplaget, men i de perioder, hvor hun har været fit-for-fight, har hun spillet på et højt niveau,« siger Michael Mortensen.

Caroline Wozniacki har tidligere været nomineret til WTA-titlen »Årets Spiller«.

»Hun sluttede både 2010 og 2011 som verdensetter og burde allerede dengang være blevet tildelt hæderen. Den gik i stedet til henholdsvis Kim Clijsters og Petra Kvitova, fordi de i løbet af sæsonen havde vundet Grand Slam-turneringer. I 2018 har Wozniacki triumferet ved Australian Open, og nogle uger igen ligget nummer et på verdensranglisten. Derfor mener jeg, at det nu er hendes tur,« siger Chris Jones.

Det argument kan Michael Mortensen sagtens følge.

»Caroline er en fantastisk ambassadør for tennissporten. Det er en smule ærgerligt, at afstemningen allerede nu er slut. For var den først blevet foretaget efter WTA Finals (i slutningen af oktober, red.), ville hun være svær at komme udenom, hvis hun skulle genvinde titlen,« lyder hans slutreplik.



Sammen med de øvrige 135 medlemmer af International Tennis Writers Association, ITWA, har B.T.s tennisjournalist Thomas Idskov været indbudt til at deltage i afstemningen om sæsonens WTA Awards.

Se herunder hvordan B.T. stemte i de fem kategorier.

ÅRETS SPILLER: Simona Halep, Rumænien

B.T.s begrundelse: Rumæneren har haft en stor sæson, der kulminerede i juni, hvor hun vandt finalen ved French Open. Dermed sikrede hun sig sin karrieres første Grand Slam-titel. Herudover har hun i løbet af 2018 vundet WTA-turneringer i Shenzhen og Montreal, ligesom hun - bortset fra fire uger i foråret, hvor Caroline Wozniacki distancerede hende - konstant har toppet verdensranglisten.

Andre nominerede: Angelique Kerber, Tyskland. Petra Kvitova, Tjekkiet. Naomi Osaka, Japan. Caroline Wozniacki, Danmark

ÅRETS DOUBLEPAR: Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, Tjekkiet

B.T.s begrundelse: Det tjekkiske damedouble-par er svær at komme uden om. Således vandt de i sommer både French Open og Wimbledon, mens de ved US Open var semifinalister. På verdensranglisten er de kun overgået af ungareren Timea Babos, der indledte året med at vinde Australian Open sammen med Kristina Mladenovic.

Andre nominerede: Ashleigh Barty, Australian/CoCo Vandeweghe, USA. Elise Mertens, Belgien/Demi Schuurs. Kristina Mladenovic, Frankrig/Timea Babod, Ungarn

ÅRETS HØJDESPRINGER: Kiki Bertens, Holland

B.T.s begrundelse: Hun indledte året som nummer 31 på verdensranglisten, hvor hun nu er nummer 10. Tidligere var hun bedst på grus. Nu toppræsterer hun indimellem også på hardcourt. Indtil videre har hun i indeværende sæson vundet WTA-turneringer i Charleston, Cincinnati og Seoul.

Andre nominerede: Julia Görges, Tyskland. Daria Kasatkina, Rusland. Elise Mertens, Belgien. Wang Qiang, Kina. Aliaksandra Sasnovich, Hviderusland.

ÅRETS NYE NAVN: Aryna Sabalenka, Hviderusland

B.T.s begrundelse: Første gang, man for alvor bed mærke i den 20-årige hviderusserens navn, var ved sommerens turnering på græs i Eastbourne, hvor hun tabte finalen til Caroline Wozniacki. Siden har hun vundet WTA-turneringer i New Haven og Wuhan. De gode resultater har betydet, at hun netop nu ligger nummer 11 på verdensranglisten.

Andre nominerede: Mihaela Buzarnescu, Rumænien. Danielle Collins, USA. Amanda Anisimova, USA. Sofia Kenin, USA

ÅRETS COMEBACKSPILLER: Bethanie Mattek-Sands, USA

B.T.s begrundelse: Den farverige amerikaner pådrog sig i Wimbledons 2017-udgave en så slem knæskade, at mange troede, hendes karriere var slut. Men hun vendte tilbage i marts og spillede sig i damedouble sammen med Lucie Safarova frem til Wimbledons kvartfinale. Sæsonens højdepunkt indtraf to måneder senere, da hun sammen med Jamie Murray vandt US Opens mixeddouble-række.

Andre nominerede: Serena Williams, USA. Belinda Bencic, Schweiz. Ajla Tomljanovic, Australien