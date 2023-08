Det var en overraskelse af dimensioner, da Caroline Wozniacki i juni meldte sit comeback til toptennis.

Og nu er det endelig tid til forløsningen – for tirsdag aften tørner hun ud i sin første kamp mod verdens nummer 115 Kimberly Birrell ved WTA 1000-tuneringen i Montreal.

Alligevel er der ét spørgsmål, som melder sig på banen hos to eksperter.

Hvor står Caroline Wozniacki spillemæssigt, inden hun stiller sig ind på den store scene til US Open om to uger?

For ifølge TV 2 Sports tennisekspert Peter Bastiansen har WTA-tennis nemlig taget en stor udvikling siden 33-årige Wozniacki sagde stop i 2020.

»Bredden er blevet meget stærkere. Der er mange unge spillere og det er nye spillere der nærmest vinder grand slams hver gang. Og det gør også at den måde, tennis spilles på er helt anderledes end den måde Caroline spillede på,« forklarer han til B.T. og fortsætter:

»Carolines styrker før i tiden var jo, at hun fysisk var enormt stærk og lavede ingen fejl. Til gengæld havde hun svært ved at afgøre boldene selv. I dag er det jo lige modsat, spillerne server som en hest sparker.«

Caroline Wozniacki lagde ketsjeren på hylden, da hun havde tabt til Ons Jabeur i Australian Open tilbage i 2020. I tre og et halvt år har hun været væk fra verdenstoppen og fra tennis.

Foto: Issei Kato/Reuters/Ritzau Scanpix

Og dog.

Sidste år spillede hun opvisningskamp mod veninden Angelique Kerber og ved dette års Wimbledon spillede Caroline Wozniacki opvisningskampe i mix og double.

Men selvom Danmarks tennis darling ramte bolden pænt til Wimbledon – er der dog stor forskel på at spille træningskamp og nu stå i en turnering, fortæller tenniskommentator hos Eurosport Michael Mortensen.

»Det der bekymrer mig mest er, hvordan hun har det rent fysisk, efter hun blev ramt af sin gigtsygdom,« siger han og fortsætter:

»Det kan godt være hun har spillet gode træningskampe, men at konvertere det over til turnering – det er så svært, selv for en spiller af Carolines kaliber. Det bliver mere fortænkt end instinktivt.«

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Dog skal man passe på med sine forventninger, lyder det samstemmende fra to eksperter.

»I de første turneringer skal forventningerne ikke være særlig høje,« siger Peter Bastiansen, der suppleres af Michael Mortensen:

»Jeg har ikke de store forventninger, må jeg blankt erkende.«

Nu står Caroline Wozniacki over for sit comeback – og det må ifølge Michael Mortensen være et tegn på hun står et godt sted fysisk.

»Jeg håber turneringerne i Montreal og Cinnicinati gør, at hun får lagt nogle brikker i sit puslespil, så hun ved hvor meget hun kan presse sin krop. Hvilket spændingsniveau hun skal have, skal økonomisere sit spil. Det var hendes stamina, som var hendes største våben, og hun skal måske også være mere selektiv om hvornår hun skal spille aggressivt,« slutter Michael Mortensen.