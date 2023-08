Tirsdag aften cruisede Caroline Wozniacki videre ved WTA 1000-turneringen i Montreal.

Wozniacki leverede nemlig spil på et utroligt højt niveau – og det møder stor jubel.

»Det var tennis, som var det film spolet tilbage til for fire år siden, hvor hun står hun på baglinjen og høvler den fra side til side,« siger Peter Bastiansen, tennisekspert hos TV 2 Sport, til B.T. og fortsætter:

»Jeg kunne ikke se, at hun har holdt 3,5 års pause.«

Kampen mod verdens nummer 115 blev vundet med de solide cifre 6-2, 6-2, og Peter Bastiansen er ikke den eneste der er dybt imponeret.

For hos Eurosports tenniskommentator, Michael Mortensen, så han nemlig noget uventet.

»Jeg havde ikke forestillet mig, at hun kunne spille med sådan en kækhed. Hun er skabt af noget helt specielt,« siger han.

»Hun spillede på et niveau, man ikke kan forvente af hende efter så lang tid. Det er sjældent, man ser en spiller lave så få uprovokerede fejl efter så lang tid.«

Ifølge både Michael Mortensen og Peter Bastiansen var der tydelig klasseforskel mellem Wozniacki og australske Kimberly Birrell.

Og det formåede Kimberly Birrell ikke at udnytte, lyder det fra Peter Bastiansen.

»Caroline var god til at have længde på sine bolde – og hun er god til at holde i. Hun spillede på et højt niveau og fuldstændig som at se hende i gamle dage, der var ingen forskel overhovedet,« siger han.

Næste opgave for Caroline Wozniacki venter onsdag aften, når hun tørner ud mod verdens nummer 10 tjekkiske Markéta Vondroušová.

Du kan følge Caroline Wozniackis kamp live her på bt.dk onsdag aften.