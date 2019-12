Når Caroline Wozniacki til januar indstiller sin tenniskarriere, er det samtidig et farvel til den største danske atlet nogensinde.

Det mener tennisekspert Peter Bastiansen, som er ekstremt imponeret af det, Caroline Wozniacki har opnået.

»Hun er den største atlet, vi nogensinde har haft herhjemme,« fastslår Peter Bastiansen.

»Inden for individuel idræt har hun opnået det største nogensinde af en dansker, når man tænker på, at hun har ligget nummer et på verdensranglisten i flere omgange og vundet en Grand Slam,« siger han og fortsætter:

Foto: EDGAR SU Vis mere Foto: EDGAR SU

»Ja, så vandt Bjarne Riis Tour de France, men han havde proppet sig med alt muligt ulovligt, så det kan jeg ikke tage seriøst. EM i fodbold i 1992 var selvfølgelig kæmpe stort, men hvis man kigger på individuelle sportsgrene, så er hun den største dansker nogensinde – også når man tænker på den hårde konkurrence i tennis,« siger han.

Peter Bastiansen peger samtidig på, at Wozniacki fortjener stor respekt for at knokle sig til sine meritter med benhårdt arbejde, da hun ikke efter hans vurdering er udstyret med et stort tennistalent fra naturens side.

»Caroline har fået det maksimale ud af sin karriere. Uden at det skal lyde negativt, så anser jeg hende ikke for at være en komplet tennisspiller som for eksempel Roger Federer, der har potentialet til at være deroppe i verdenstoppen,« siger han og uddyber:

»Caroline er en god håndværker, som har leveret flotte resultater på en ubegribelig motivation, en utrolig vilje, fysik og fightervilje – og en god forhånd og baghånd.«

Foto: ISSEI KATO Vis mere Foto: ISSEI KATO

»Men hvis man ser sådan lidt nøgternt på det, så er det jo faktisk også det. Hun er ikke super oppe ved nettet, og hun løber ikke og laver 40 esser i hver kamp.«

»Det tager jeg sgu hatten af for. Jeg synes, det er fantastisk, at man med et minimalt potentiale kan nå så langt,« lyder det fra Peter Bastiansen, som er ærgerlig over, at Caroline Wozniacki allerede indstiller karrieren i en alder af 29 år.

Han mener nemlig, at danskeren stadig kunne være med i verdenstoppen i nogle år, hvis hun havde lyst.

»Hun er en ægte verdensstjerne. Derfor synes jeg også, det er for tidligt, at hun stopper nu. Hun har stadig meget at byde på, og jeg er sikker på, hun stadig kunne være blandt de 20 bedste spillere i verden. Men det er jo hendes beslutning,« tilføjer han.