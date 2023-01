Lyt til artiklen

Det gjorde ondt på Rafael Nadal, på hans kone og på utallige tennisfans, der så med.

Den knækkede spanske tennislegende sled med en skade og måtte kapitulere allerede i anden runde af årets første grand slam.

Her tabte den forsvarende mester højst overraskende til amerikanske Mackenzie McDonald i tre sæt.

Nadals tidlige exit fra Australian Open får nu tenniseksperten Michael Mortensen til at bekymre sig.

Rafael Nadal var tydeligvis i smerter i kampen mod McDonald. Det var situationen her, der fik hans kone til at bryde sammen i tårer. Foto: JAMES ROSS Vis mere Rafael Nadal var tydeligvis i smerter i kampen mod McDonald. Det var situationen her, der fik hans kone til at bryde sammen i tårer. Foto: JAMES ROSS

»Jeg tror desværre, han er ved at lægge ketsjeren på hylden, og jeg tror, det er sidste gang, vi ser ham ved Australian Open,« siger Discoverys ekspert.

»Jeg kunne godt forestille mig, at den sidste turnering for Rafael Nadal bliver French Open.«

Den franske klassiker, som Nadal har vundet ufattelige 14 gange, spilles til maj.

»Han nåede at vinde Australian Open to gange, men det, vi så onsdag og i forturneringerne til Australian Open, er ikke den Nadal, vi er vant til at se.«

»Han er ikke løbestærk længere. Han er skrøbelig. Han er oppe i årene. Men han er sådan en kriger, der ikke bare slår op i banen. Han fuldfører kampen, og det siger alt om de værdier, han har,« fortsætter Michael Mortensen.

36-årige Rafael Nadal står nu til at misse op til otte uger med en hofteskade.

Han har vundet 22 grand slam-titler i single i karrieren, hvilket er flest for en herrespiller nogensinde. Han har desuden vundet OL-guld i både single og double. I alt har han vundet 103 ATP-turneringer i single og double.