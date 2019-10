Michael Mortensen vurderer, at Holger Rune allerede nu kan slå spillere fra top-100 på sine bedste dage.

Holger Rune går en stor tennisfremtid i møde. Det vurderer tenniseksperten Michael Mortensen, efter at 16-årige Rune søndag triumferede i juniorernes sæsonfinale og snuppede verdensranglistens førsteplads.

Det var kronen på værket, efter at han tidligere i 2019 vandt grand slam-turneringen French Open.

- Man vinder ikke så store turneringer og bliver nummer et, hvis man ikke har et enormt potentiale. Han har udviklet sig meget i denne sæson og har fået flere facetter i sit spil.

- Tidligere spillede han efter skabelonen "god forhånd og baghånd og god fysik", men nu er slicer han også med baghånden og er blevet mere netsøgende.

- Han er ved at forme sig som spiller, og skal han på lang sigt klare transformationen fra junior til senior, skal han være helstøbt, og det har han fokus på, siger Michael Mortensen, der er kommentator hos Eurosport.

Holger Rune vandt søndag finalen i Kina med 7-6, 4-6, 6-2 over franske Harold Mayot. Allerede inden turneringen meldte Rune ud, at det blev hans sidste som junior, inden han fuldt ud helliger sig seniortouren.

Mortensen vurderer da også, at han er klar til springet.

- Allerede nu kan han på en god dag slå spillere fra top-100 og top-200, men der er mange gode spillere på touren med stor erfaring, som kan komme op i hovedet på mindre rutinerede spillere.

- For Holger handler det om at være konstant nysgerrig på at udvikle sig og være åben for input, så han bliver komplet. Han er ærekær og vil være nummer et i verden, han er en mand på en mission, understreger Mortensen.

Han tilføjer, at planlægning bliver et vigtigt værktøj som seniorspiller.

- Han skal dosere turneringerne rigtigt, så han også har tid til at træne alle detaljer i spillet, og den fysiske del skal have fokus, så han ikke bliver skadet, men opbygger et panser, der kan stå imod stormvejr.

Mortensen udtrykker enorm optimisme, når det kommer til fremtiden i dansk tennis. Ikke mindst fordi Clara Tauson også har ligget nummer et på pigernes verdensrangliste i løbet af 2019.

- Vi kommer til at få nogle fantastiske år i dansk tennis. Vi skal prise os lykkelige over at have Holger og Clara. Nu skal de fokusere på at spille ITF-turneringer og arbejde sig op på verdensranglisten, mener Mortensen.

