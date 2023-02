Lyt til artiklen

»Fængslet gjorde ikke Boris til et bedre menneske. Boris lever i sin egen verden, hvor alt drejer sig om ham.«

Sådan beskrev Boris Beckers ekskone Sharleley den tyske tennislegende efter, at han havde siddet i et britisk fængsel i 231 dage for at skjule værdier for hundredtusindvis af pund efter en personlig konkurs. Sharleley kaldte også eksmanden for en djævel, og at det tog Becker ti dage at kontakte deres søn efter løsladelsen, og at han ikke betaler børnebidrag til hende.

Financial Times har i et længere interview med 55-årige Boris Becker blandt andet spurgt ham ind til, hvorvidt fængslet har ændret ham, og hvad han siger til ekskonens anklager.



»Det føles overraskende meget normalt. Jeg havde virkelig ikke mange flashbacks til fængslet. De siger, at efter et vist antal år i fængslet kan påvirke dig mentalt. Men jeg var der i otte måneder og seks dage, så det var for kort, synes jeg,« svarer Becker på spørgsmålet om, hvordan det er være en fri mand igen og slår samtidigt fast, at han er den samme person, som fra før han var i fængsel.

Foto: CLEMENS BILAN

Hvad angår ekskonens anklager, insisterer Becker på, at han »ikke må« betale dem på grund af restriktioner angående hans personlige konkurs, hvorefter han kalder ekskonens opførsel for »virkelig ikke-cool.«

I stedet for at angre, har Boris Becker mere travlt med at tale om, hvordan han følte sig uretfærdig behandlet i både sagen mod ham og i tiden i fængslet.



»Fordi jeg ikke havde et arbejde, var jeg i min celle 22 timer i døgnet i to måneder. Jeg var omgivet af mordere, narkohandlere, menneskesmuglere. Først er du bange, fordi denne her fyr dræbte to mennesker med sine bare hænder, og har fået en straf på 18 år. Forestil dig, at han bliver din kammerat. Jeg har hørt, at det er anderledes i tyske fængsler,« siger Boris Becker til Financial Times.

Hvad, der fik den tyske tennislegende til at bevare det gode humør i fængslet, var al den støtte, som han modtog undervejs, da han var bag tremmer, siger han selv.

Boris Becker og ekskonen Sharlely tilbage i 2012. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA



Liverpool-manager Jürgen Klopp ville gerne besøge ham, men fængslet frygtede for hans sikkerhed.

Der var massere af håndskrevne breve, inklusive et tre sider langt et af slagsen fra Michael Stich, som var Beckers mangeårige tyske rival.

»Hjerteligt, følelsesladet, godhjertet. Jeg læste det, og jeg græd. Denne fyr, som jeg altid hadede, skrev mig det bedste brev i fængslet!«

Boris Becker fortæller, at brevene fik ham til at tænke på en ting:

»Ja, jeg har lavet et par fejl, men jeg må også have gjort et par gode ting!«