Wozniacki var ikke i tvivl.

Ukrainske Dayana Yastremska brugte et snedigt trick, da hun i slutningen af andet sæt bad om en medical timeout for at blive behandlet for en påstået skade i venstre lår. Men den udmelding vil danskerens tidligere allieret Sascha Bajin ikke finde sig i.

Wozniackis eks-træner, der i giver gode råd til Dayana Yastremska, er nemlig gået på Twitter for at afvise alle udmeldinger om, at hans spiller slet ikke var skadet og blot gjorde det for at bryde Wozniackis rytme.

»Bare for lige at lukke munden på nogle mennesker og denne nytteløse samtale. Dayana (Yastremska, red.) har virkelig kæmpet med sit ben i dagevis, men eftersom at I alle er læger og trænere, så ved I åbenbart bedre, end hun selv og hele vores hold gør,« skriver han efterfulgt af et hashtag med teksten 'fokuserer på dig selv'.

Just to shut some people up and end this useless convo. Dayana was really struggling since days with her leg, but since y’all are all doctors and coaches you know better then she herself or our whole team who’s working with her. #focusOnYourself — sascha Bajin (@BigSascha) January 22, 2020

Efter opgøret, som Wozniacki vandt i to tætte sæt, var den danske tennisstjerne ikke bleg for at kalde sin modstanders medical timeout for et trick.

»Hun forsøgte helt klart at bryde min rytme. Da hun forinden havde løbet uden problemer, tænkte jeg, at der ikke var noget galt. Sådan et trick har hun benyttet før, og derfor var jeg forberedt på det. Efterfølgende forsøgte jeg bare fortsat at være fokuseret, og heldigvis lykkedes jeg med det,« sagde Caroline Wozniacki.

Det var ved stillingen 5-4 til Wozniacki, at Yastremska bad om at få behandling. Og selvom timingen virkede mistænkelig for danskeren, så var beskyldningen fra Wozniacki ikke noget, som spilleren selv kunne ignorere.

»I mange af hendes egne kampe kan man jo se, at hun tit selv spiller med sportstape om benene og tager lægetimeouts - og det er helt normalt. Jeg begynder ikke at spekulere i, om hun gør det med vilje eller ej,« har ukraineren fortalt til DR Sporten.

Sascha Bajin er i dag træner for ukrainske Dayana Yastremska, der ligger nummer 21 på verdensranglisten. Foto: BRENTON EDWARDS Vis mere Sascha Bajin er i dag træner for ukrainske Dayana Yastremska, der ligger nummer 21 på verdensranglisten. Foto: BRENTON EDWARDS

Ifølge Yastremska selv blev hun skadet i hoften i WTA-turneringen i sidste uge i Adelaide, hvor hun nåede finalen, og under Australian Open er skaden så blot blevet værre.

Hun påpeger samtidig, at hun da kunne have taget endnu en timeout senere i kampen, 'hvis jeg virkelig ville forsøge at bryde hendes rytme'.

Med sejren er Wozniacki nu klar til tredje runde i, hvad der er hendes sidste turnering.

Nu venter en overraskende modstander i tunesiske Ons Jabeur, der blot ligger nummer 78 på verdensranglisten.

Det har tidligere mødt hinanden en enkelt gang, og her blev det til en dansk sejr. Opgøret finder sted en gang på fredag, tidlig morgen eller formiddag.