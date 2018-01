Caroline Wozniacki hentede lørdag karrierens første Grand Slam og største pengepræmie, da hun med sejren over Simona Halep i Australian Open scorede små 20 millioner kroner. Den nykårede Australian Open-vinder Caroline Wozniacki hviler dog ikke på laurbærrene, selv om hun har droppet planerne om at stille op ved næste måneds WTA-turnering i Dubai.

»Hun har jo ikke længere Dubai Duty Free som sponsor, så derfor har hun i år i stedet valgt at stille op ved den kommemde uges turnering i St. Petersburg,« fortæller hendes franske agent, Julien Cassaigne, til BT’s udsendte tennisreporter i Melbourne og tilføjer:

»Efter Australian Open-finalen rejser hun allerede søndag aften mod Europa, og undgår hun sygdom og skader de kommende dage forventes det, at hun spiller sin første kamp i Rusland enten onsdag eller torsdag.«

Her kan hun se frem til at få kvalificeret modstand eftersom blandt andre Simona Helep, Jelena Ostapenko, Julia Görges, Dominika Cibulkova og Carla Suarez Navarro også står opført på den deltagerliste, som de russiske arrangører har offentliggjort.

Herefter tager Caroline Wozniacki en velfortjent kamppause. Denne bliver dog kun af en uges varighed, da hun i perioden 12.-18. februar er tilmeldt en WTA-turnering i Doha.

Til gengæld får hun tre ugers kamppause frem til 8. marts, hvor Miami er vært ved en WTA-turnering på hardcourt, og på samme underlag deltager Caroline Wozniacki fra 21. marts til 1. april ved en turnering i den amerikanske ørkenby Indian Wells.

»Herefter kommer der til at gå et stykke tid inden Caroline atter er i aktion. Faktisk sker det først 30. april, hvor hun som sidste programpunkt inden forårets grussæson møder Venus Williams i København. Den kamp ved jeg, at hun glæder sig rigtig meget til,« siger Julien Cassaigne, der oplyser, at Caroline Wozniacki inden French Open har tænkt sig at varme op ved turneringer på grus i Madrid og Rom.