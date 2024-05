Det blev afsløret i et register, at den 32-årige italienske tennisstjerne Camila Giorgi havde stoppet karrieren. Nu tager hun selv bladet for munden.

Italieneren fortæller, at rygterne omkring stoppet er sande - selvom hun også benægter årsagen til det pludselig stop.

»Jeg er glad for formelt at kunne annoncere, at jeg stopper min tenniskarriere. Jeg er så taknemmelig for jeres vidunderlige kærlighed og støtte i så mange år. Jeg værdsætter alle de smukke minder,« skriver hun i en story på Instagram, som du kan se i bunden af artiklen.

Den store italienske sportsavis La Gazetta dello Sport har bragt emnet på banen om, at det hemmelige og pludselige karrierestop skyldes, at Camila Giorgi og familien er flygtet for skattemyndighederne i hjemlandet, som de skulle have en twist med. Det er beskyldninger, som den nu pensionerede tennisstjerne afviser i opslaget.

»Der har været mange unøjagtige rygter om mine fremtidsplaner, så jeg ser frem til at give mere information om de spændende muligheder, der ligger forude. Det er en glæde at dele mit liv med jer, og lad os fortsætte denne rejse sammen.«

Hun spillede sidste gang ved Miami Open, og hun har ikke sagt noget offentligt om sit karrierestop.

Giorgi nåede at vinde fire WTA-triumfer, blandt andet en WTA 1000-turnering, ligesom hun nåede op som nummer 26 i verden.

Italieneren har været proffesionel siden 2011 - og været en af Italiens bedste kvindelige tennisspillere i et årti - men nu er karrieren altså pludselig forbi.