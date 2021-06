ATP åbner en sag mod Holger Rune.

Det skyldes, at den 18-årige danske råbte homofobiske skældsord under lørdagens semifinale ved en Challenger-turnering i Italien.

Herrernes internationale tennisorganisation understreger, at der ikke er plads til homofobiske tilråb i tennis. Og ATP har bekræftet i et skriftligt svar til TV 2 Sport, at de åbner en sag mod den unge tennisspiller.

'ATP er engageret i at sikre et inkluderende miljø for alle spillere, ansatte og fans, og der er absolut ingen plads til homofobiske bemærkninger i tennis.'

'I henhold til sektion 8.04 N.2 i Player Code of Conduct er ATP i gang med at undersøge kommentarerne af Holger Rune under en kamp lørdag 5. juni 2021 i ATP Challenger 80 i Biella, og enhver beslutning vil kommunikeres ud til den tid.'

Det er en talsperson fra ATP, som har skrevet ovenstående til det danske medie i en mail.

Det uheldige ordvalg fra Holger Rune begyndte i slutningen af første sæt i løbet af lørdagens semifinale. Og danskeren brugte ikke kun skældsord en gang, hvilket blev fanget på kamera.

»Din kussespiller, mand.«

»Du kan kraftedeme ikke noget selv! Du går bare og spiller bøsserøv.«

Holger Rune endte med at vinde turneringen i Italien efter et finaledrama søndag eftermiddag mod Marco Trungelliti. Efterfølgende undskyldte han sin opførsel over for TV 2 Sport.

»Ja, 100 procent. Jeg elsker forskelligheder. Jeg har ingenting imod bøsser og lesbiske. Ingenting. Det var bare lige i momentet. Jeg kunne lige så godt have sagt tissemyre, vasketøj, pis eller noget helt andet. Det var slet ikke for at såre ham eller såre nogen overhovedet.«

Det var tennisspillerens største sejren i karrieren indtil videre.