Der var nok at snakke om efter Holger Runes exit.

Den danske komet måtte sige farvel til US Open i tredje runde, hvor Cameron Norrie vandt i tre sæt.

I andet sæt kom der et dramatisk højdepunkt, da Holger Rune fik nok af britens evindelige fejlslagne opkast til serv, som så måtte tages om igen og igen. Han gik til dommeren for at påpege det, men blev afvist.

Norrie afviste også selv, at have gjort det med vilje, men Rune farede op midt under kampen, da dommeren fortalte, at briten kun havde trukket den for langt én gang.

Rune gik til dommeren Foto: JULIAN FINNEY Vis mere Rune gik til dommeren Foto: JULIAN FINNEY

»Laver du sjov? Er du tosset? Jeg har gjort det en gang, han har gjort det ti gange. Er der meget vind, wow. Så du tror ikke, han gør det med vilje?,« lød det.

Dommeren afviste igen samtalen på det meget afgørende tidspunkt i andet sæt, hvor Rune lige havde kæmpet sig tilbage - og danskeren endte med at smide det og tredje sæt ret hurtigt efter.

I B.T.s dom blev epsioden også taget op, og Rune fik lejlighed til at svare for sig hos Discovery, der satte spørgsmålstegn ved hans valg om at fokusere på det på så afgørende et tidspunkt i kampen

»Der blev jeg lige lidt irriteret,« siger Rune blandet andet og nævner, at han har oplevet problemet med Norrie før.

Men det var ikke kun modstanderen, der var under beskydning.

Britiske The Telegraph beskylder i hvert fald Rune for at være den værste til at trække tiden og bruge pause-knapperne taktisk.

'Hvis der var nogen, der sinkede spillet, så var det faktisk Rune. Han kaldte time out, da han var nede 1-4 i andet sæt. Han sagde senere, at det skyldtes svimmelhed.'

'Han tog også en lang toiletpause i starten før tredje sæt,' lyder det fra mediet, der desuden kalder ham for en 'hidsigprop'.

Og sådan endte lørdagen med en god gang mudderkast uden reelle vindere.