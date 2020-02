Dominic Thiem havde Novak Djokovic nede i sækken, men serberen kom tilbage og tog sin 17. grand slam-titel.

Novak Djokovic var godt på vej mod sit første finalenederlag ved Australian Open søndag mod femteseedede Dominic Thiem, men den serbiske stjerne sled sig tilbage og tog sin ottende triumf i Melbourne.

Andenseedede Djokovic kom tilbage efter at have været nede med 1-2 i sæt. Han endte med at tage sejren med 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 og 6-4 i en maratondyst på fire timer.

Thiem havde ellers vundet fire af de fem seneste møder med Djokovic, men tre af sejrene var på grus.

32-årige Novak Djokovic vandt sin 17. grand slam. Foto: LUKAS COCH Vis mere 32-årige Novak Djokovic vandt sin 17. grand slam. Foto: LUKAS COCH

Ikke desto mindre kendte han opskriften på succes. Den lykkedes dog kun delvis i finalen, hvor Djokovics rutine hjalp serberen tilbage.

Dermed blev Thiem heller ikke manden, som brød dominansen fra 'The Big Three', som Djokovic, Rafael Nadal og Roger Federer kaldes.

De tre store har nu delt de seneste 13 grand slam-titler mellem sig, og fra 2004 og frem til nu har de tre taget intet mindre end 55 af de 65 grand slam-titler.

Djokovic tog sejren efter at have været i massiv modvind på tilskuerpladserne. Undervejs i finalen endte en publikum-kommentar nemlig med at blive den berømte dråbe, der fik bægeret til at flyde over.

»Hold nu kæft,« udbrød den serbiske tennisstjerne i slutningen af første sæt, efter en fan havde råbt 'ude', da en bold fra Thiem landede på baglinjen.

Det blev for meget for den 32-årige serber, der ellers er kendt for at have publikum på sin side i Australien, hvor han har vundet hele syv grand slam-titler.

Det serbiske udbrud fik det australske publikum til at vende sig mod Djokovic for i stedet at støtte østrigeren Dominic Thiem.

Ved enhver fejl fra Djokovics side begyndte publikum efterfølgende at juble helt vildt som en slags provokation over for serberen, der også begyndte at skændes med kampens dommer, men det slog i sidste ende ikke den 32-årige serber ud af kurs, og han kunne derfor juble over sin 17. grand slam-titel i karrieren.