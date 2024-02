Holger Runes kaotiske trænersituation har været et samtaleemne i hele tennisverdenen, men nu får danskeren støtte fra rivalens lejr.

Fredag aften spillede Holger Rune sin anden kamp ved Ultimate Tennis Showdown i Telenor Arena i den norske hovedstad Oslo, hvor Kenneth Carlsen var træner i den danske boks.

I det meget anderledes kamp-setup, der er opdelt i fire quarters, besejrede hjemmebanehelten Casper Ruud sin danske modstander med 3-1 i en kamp, hvor Holger Rune lavede gradvist flere og flere fejl.

Efter kampen ville de norske medier meget gerne have en snak med Holger Rune, men ifølge Dagbladet forlod han hurtigt pressezonen. I stedet fik det norske medie en snak med Casper Ruud, der forsvarede Runes valg om at ønske en ny trænerkonstellation efter bruddet med den tyske stjernetræner Boris Becker:

»Det er hans valg. Jeg tror ikke, han skifter, fordi det er sjovt at skifte ud, men fordi han ikke føler, at han har fundet det perfekte match endnu. Det er helt lovligt. Jeg støtter en medspiller, hvis han ikke har fundet det, han leder efter. Han er på en mission for at finde noget solidt og han skal nok finde en mangeårig træner - det kan ske hvert et øjeblik,« siger Casper Ruud til Dagbladet.

Nordmanden har modsat Rune haft det samme team omkring sig i lang tid, hvor det er faren Christian Ruud, der står i spidsen for det.

Selvom Casper Ruud fører i de indbyrdes opgør mod Holger Rune, er det stadigvæk danskeren, som kan prale af den bedste placering på verdensranglisten i øjeblikket. Her er Rune nummer syv og Ruud er nummer 12.

Holger Rune og Casper Ruud har haft flere dramatiske opgør mod hinanden tidligere. Du kan læse mere om HER, hvorfor rivaliseringen mellem de to nordiske tennisstjerner tog fart.