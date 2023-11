»Det har været lidt kaotisk, må jeg jo nok sige. Jeg tror også, at det har ramt Holger mere, end de havde troet.«

Sådan lyder ordene fra den tidligere tennisspiller Peter Bastiansen, når han skal beskrive, hvad de mange forskellige konstellationer i Rune-lejren har betydet for den unge danske stjerne.

I danskerens lejr er det nu besluttet, at Boris Becker er den eneste træner for Holger Rune, hvilket afslutter samarbejdet med den mangeårige træner for Rune i Lars Christensen.

Og man skal da også holde tungen lige i munden, hvis man har skulle kunne følge med i, hvem der har været træner for Holger Rune hvornår det seneste års tid:

Lars Christensen (th) er ikke længere en del af Holger Rune-lejren. Foto: Isabel Infantes/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Lars Christensen (th) er ikke længere en del af Holger Rune-lejren. Foto: Isabel Infantes/EPA/Ritzau Scanpix

»Det har været lidt af et cirkus, hvor det først var Lars Christensen, som var træner, og så var det Lars og Patrick Mouratoglou. Herefter var det kun Patrick, så var det Lars og Boris - og så var det kun Lars - og nu kun Boris,« siger Peter Bastiansen og fortsætter:

»Det har måske heller ikke været så gennemtænkt, men de (Rune-lejren, red.) er jo også nye i det her fag, da Holger Rune er stormet frem.«

Peter Bastiansen ved godt, at det er nemt at gøre sig klog på nu, at det ikke altid har været de mest gennemtænkte beslutninger, at der har været i Holger Rune-lejren, hvor det blandt andet var tydeligt at se, at kemien mellem Lars Christensen og Patrick Mouratoglou aldrig var der.

Det er dog en helt anden sag nu mellem Boris Becker og Holger Rune, hvor det nye makkerpar virkelig har fundet hinanden på rekordtid.

»Kemien mellem Becker og Holger er god. Det er den blandt andet, fordi Boris gør det meget enkelt og går meget lavpraktisk til tingene, som virkelig passer godt til Rune.«

»Det er tydeligt at se, at Rune har en kæmpe respekt for Beckers måde at gøre tingene på, og jeg tror, at det er det rigtige match,« fortæller Peter Bastiansen.